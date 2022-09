Su WhatsApp circolano in genere informazioni anche molto private, che si tratti insomma di messaggi, di immagini, di audio e così via, ma può capitare che qualcuno possa impadronirsene. Sappiamo come tutto ciò che accade su WhatsApp sia protetto dalla crittografia end-to-end, ma questo non impedisce che chiunque possa ritrovarsi con lo smartphone in mano e leggere le varie conversazioni. Può capitare di lasciare lo smartphone incustodito o addirittura di perderlo e tale situazione inevitabilmente mette a rischio le nostre conversazioni private su WhatsApp.

Approfondiamo il tema della privacy su WhatsApp: come migliorare gli standard dell’applicazione

Insomma, uno strumento aggiuntivo, dopo le novità introdotte nella giornata di ieri. Si sa come queste chat possano nascondere qualche elemento privato, a volte sono prove schiaccianti di un tradimento, ma come fare a questo punto per evitare che qualcuno possa entrare all’interno della propria app di WhatsApp? Chi ha veramente necessità di nascondere ciò che accade su tale applicazione di messaggistica, può proteggere il tutto attraverso un’applicazione esterna.

Parliamo di un trucco assolutamente gratuito che non farà entrare nessuno su WhatsApp, mantenendo più che segrete le chat di quest’applicazione. Per fare ciò bisogna scaricare l’app Serratura-Applock. Attraverso infatti quest’applicazione esterna si avrà modo di poter bloccare lo smartphone con una semplice password, ma ancora più semplice risulta essere l’utilizzo della propria impronta digitale. In genere tutti gli smartphone possono essere sbloccati tramite l’impronta digitale, ma questo primo ostacolo può essere raggirato se qualcuno conosce il codice di sblocco o semplicemente se il device è attivo e quindi ancora non si è bloccato.

Sostanzialmente, è qui che si può puntare su questo ulteriore blocco per WhatsApp, perché chi vorrà entrare non potrà farlo senza l’impronta digitale del proprietario o senza conoscere la password di sblocco. Questo è un modo semplice e gratuito per evitare che qualcuno possa inoltrarsi nelle conversazioni private di WhatsApp, ma in realtà quest’applicazione esterna può essere utilizzata per qualsiasi altro tipo di app che si ha intenzione di proteggere sul proprio smartphone.