L’autunno è per molti la stagione della ripresa dell’attività fisica. Dopo la pausa estiva, per le vacanze o per il caldo, tante persone scelgono di ricominciare ad allenarsi proprio in questo periodo. Fare sport è sempre una buona idea ma spesso si corre il rischio di voler subito sostenere carichi pesanti, nonostante un periodo medio-lungo di inattività. Questo è un errore da non commettere, perché il pericolo di incorrere in traumi muscolari, o in altre problematiche, è dietro l’angolo.

Dopo un periodo di pausa è fondamentale lasciare al nostro corpo il tempo di riabituarsi alla fatica. Ecco alcun consigli per chi vuole riprendersi ad allenarsi in modo sicuro e sano.