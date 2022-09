Il Redmi Pad dovrebbe essere presentato il 4 ottobre per rinnovare l’offerta dei tablet Android, che non vanta chissà quanti modelli. Il device sarà alimentatore dal processore MediaTek Helio G99, con 3/4GB di RAM e 64/128GB di memoria interna. Il primo tablet del marchio Redmi includerà uno schermo LCD da 10.61 pollici con risoluzione di 2000 x 1200 pixel e frequenza di refresh rate a 90Hz (luminosità fino a 400 nit).

Buono anche il comparto imaging, visto che il Redmi Pad incorporerà un sensore principale della fotocamera da 8MP con autofocus, mentre sulla parte frontale verrà installata una fotocamera da 8MP con angolo di visione a 105° e funzione FocusFrame. Il Redmi Pad dovrebbe anche includere 4 altoparlanti Dolby Atmos, una batteria da 8000mAh (con supporto alla ricarica rapida a 22,5W), con gestione software affidata alla MIUI basata su Android 12. La scocca del tablet sarà di appena 7mm, con un peso di 445gr. Il Redmi Pad dovrebbe presentarsi nelle colorazioni Graphite Gray, Moonlight Silver e Mint Green, per essere venduto ad un prezzo a partire dai 250 euro.

Come vi dicevamo, il debutto ufficiale è previsto per il 4 ottobre, giorno in cui scopriremo anche se sarà o meno prevista una versione dotata di connettività 5G (cosa che potrebbe chiaramente fare la differenza alle lunghe). Probabilmente non avrà caratteristiche tecniche eccelse (tenete presente che è sempre di un tablet che si sta parlando e non di uno smartphone che necessita di una spinta in più), il Redmi Pad sembra sapere il fatto suo (sempre che le indiscrezioni di cui sopra vengano confermate nel corso dell’evento di lancio del 4 ottobre). Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

