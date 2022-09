Per la gioia di tutti fan di Amazon e dei suoi prodotti originali ed esclusivi, vi segnaliamo che il colosso di e-commerce ha da poco lanciato i nuovi Echo Dot e Echo Dot con orologio. Gli apprezzatissimi smart speaker sono giunti in una fantastica nuova edizione, già disponibile in Italia in pre-ordine. Vediamo insieme i dettagli.

Il nuovo Echo Dot di quinta generazione (modello 2022) dotato di altoparlante intelligente con integrazione Alexa e la cui data di uscita ufficiale è in programma il prossimo 20 ottobre 2022, può essere acquistato in pre-ordine su Amazon al prezzo di 59,99 euro ed in tre colorazioni: Antracite, Bianco ghiaccio e Blu notte. Il dispositivo sarà disponibile attraverso due modalità di pagamento: in un’unica soluzione oppure in 5 rate mensili da 12 euro ognuna. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon. L’Echo Dot con orologio è di quinta generazione (modello 2022), dotato di altoparlante intelligente con orologio e integrazione Alexa, la cui data di uscita ufficiale è in programma il prossimo 20 ottobre 2022, si può acquistare in pre-ordine su Amazon al prezzo di 69,99 euro e in due colorazioni: Azzurro tenue e Bianco ghiaccio. Anche questo smart speaker, venduto e spedito dall’e-commerce, prevede due modalità di pagamento: in un’unica soluzione oppure in 5 rate mensili da 14 euro ognuna.

Sia i nuovi Echo Dot che Echo Dot con orologio sono dotati di un sensore di temperatura in grado di dare informazioni in qualsiasi momento sulla temperatura ambientale. Integrano anche un accelerometro che consente di utilizzare, in maniera inedita, i controlli gestuali. Inoltre, andando a toccare lo smart speaker si potranno eseguire determinate azioni senza dover utilizzare per forza la nostra voce. Il design resta simile, ma l’audio, ad esempio, è piuttosto migliorato: l’altoparlante full-range personalizzato, infatti, assicura una qualità migliore, con suoni più nitidi e bassi che raddoppiano la profondità. In aggiunta, il dispositivo con orologio sfoggia un nuovo display a tecnologia LED ad elevata intensità: infatti, sarà possibile leggere le informazioni in maniera più chiara e nitida. Oltre all’orario, si leggerà, per esempio, anche il titolo di una canzone, il nome di un cantante e molto altro ancora.

