Non potevano di certo mancare le prime foto del Samsung Galaxy S23 Ultra dopo quelle diramate nella giornata di ieri e riferite ai Samsung Galaxy S23 e S23 Plus. Non parliamo naturalmente di scatti reali dei prossimi top di gamma ma del risultato di rendering CAD con protagoniste le prossime ammiraglie. Siamo nel campo delle ipotesi di design, anche se quanto disponibile raccoglie tutte le informazioni fino a questo momento trapelate sul prossimo hardware. Per questo motivo, quanto visibile già nell’immagine di apertura articolo potrebbe avvicinarsi molto alla realtà dei fatti.

Confronto con il Samsung Galaxy S22 Ultra

Nell’esaminare le prime immagini relative proprio al Samsung Galaxy S23, risulta essere alquanto ovvio un primo termine di paragone con il Galaxy S22 Ultra attuale. Di certo balza subito all’occhio la quasi totale assenza di tratti distintivi e peculiari del nuovo dispositivo rispetto a quello già in commercio. La configurazione e il ritaglio della fotocamera, ad esempio, dovrebbero essere identici anche se ci sarebbe un piccolo passo in avanti: il sensore di profondità e il modulo di messa a fuoco automatica laser potrebbero essere meno sporgenti rispetto all’esemplare del corrente anno.

Almeno all’apparenza poi, il prossimo Samsung Galaxy S23 sembrerebbe avere una minore curvatura dei bordi. Ai lati, insomma, il prossimo top di gamma sarebbe più squadrato rispetto al Samsung Galaxy S22: magari per questo motivo potrebbe fornire una presa migliore ai prossimi acquirenti.

Tutta la linea Samsung Galaxy S23

Sulla base dei rendering pure trapelati per i Samsung Galaxy S23 e S23 Plus, possiamo dire che questi ultimi condivideranno più punti in comune con il Galaxy S23 rispetto a quanto accaduto per i predecessori S22 e S22 Plus con il Galaxy S22 Ultra. Condividendo la stessa strategia di progettazione è indubbio che tutta la linea sembrerà più coerente e magari sarà anche più gradevole agli occhi dei potenziali acquirenti.

Continua a leggere su optimagazine.com