Arrivano segnali interessanti per gli utenti che hanno deciso di acquistare un Samsung Galaxy S21 nell’ultimo anno e mezzo, visto che da alcune ore a questa parte risulta già in distribuzione il nuovo aggiornamento di ottobre. Partendo dal presupposto che il pacchetto software si possa già installare negli Stati Uniti, è probabile che il medesimo trattamento sia riservato al pubblico italiano ed europeo entro il weekend. Del resto, parliamo di una patch non particolarmente “impegnativa”, motivo per il quale il gap temporale tra un continente e l’altro dovrebbe essere abbastanza limitato.

In pole position i Samsung Galaxy S21 con aggiornamento di ottobre negli USA a partire da oggi

Provando a scendere maggiormente in dettagli, dobbiamo momentaneamente staccarci dal progetto che a medio termine porterà One UI 5.0 sul Samsung Galaxy S21, come abbiamo intuito tramite un recente report sul nostro magazine, in merito ad un’altra beta sfornata dal produttore coreano. Per farvela breve, i principali device di questa serie, vale a dire i vari Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ e Galaxy S21 Ultra hanno iniziato a ricevere un nuovo aggiornamento software con la versione firmware G996USQS5CVI8.

Cosa dobbiamo aspettarci dal pacchetto software in questione? Secondo quanto riportato in mattinata da una fonte come SamMobile, pare che l’aggiornamento abbia non solo il compito di introdurre la patch di sicurezza di ottobre 2022, ma di mettersi alle spalle diverse vulnerabilità di sicurezza. Il nuovo software è attualmente disponibile sulla rete di Xfinity Mobile negli Stati Uniti, ma come accennato in precedenza potrebbe mettere piede in Italia a stretto giro.

Non sono previste nuove funzionalità con l’aggiornamento di ottobre per il Samsung Galaxy S21. Quali sono le vostre aspettative in merito? Fateci sapere come sta andando lo smartphone negli ultimi tempi e se avete registrato anomalie.