Giovedì 6 ottobre Imma Tataranni 2 tornerà in onda nel prime time di Rai1 con una nuova puntata ad un passo da quello che possiamo definire già il finale di stagione. La fiction con Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo tornerà con un arresto sconvolgente, quello del boss Mazzocca non prima di aver affrontato un altro, complicato, caso di omicidio.

Questa volta a tenere impegnata la protagonista interpretata da Vanessa Scalera sarà la morte avvenuta nella casa di riposo in cui soggiorna sua madre. In particolare, nell’episodio dal titolo “Angelo o diavolo” si prosegue con il caso Romaniello quando il boss decide di collaborare con il procuratore facendo il nome di qualcuno implicato nei traffici della zona ma chiede in cambio di essere scarcerato e di entrare nel piano di protezione dei pentiti.

Sarà proprio grazie alla sua collaborazione che il boss Mazzocca, capo della cosca ndranghetista al quale lo stesso Romaniello era stato affiliato per diverso tempo, finirà in manette. Nonostante tutto, Imma sa bene che questo caso e questo arresto potrebbero costarle caro alla luce di quanto è successo in passato, cosa succederà a lei o alla sua famiglia? Nel frattempo, Imma si occuperà nelle indagini di una morte sospetta, quella di una amica di sua madre nella casa di riposo dove soggiorna e sembra proprio che scoprire il nome dell’artefice di un gesto così efferato sarà molto più difficile.

Imma Tataranni 2 andrà in onda il 6 ottobre con un altro episodio e poi concluderà la sua piccola corsa la settimana dopo, il 13 ottobre, salvo cambiamenti. Imma morirà nel finale di qusta stagione?