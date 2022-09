I Samsung Galaxy S22 sono da sempre un passo avanti per i loro aggiornamenti software. Non fa eccezione il periodo che stiamo vivendo, visto che i top di gamma assoluti stanno cominciando a ricevere la patch di sicurezza di ottobre, decisamente in anteprima.

Ancor prima che il mese di settembre finisca, in effetti, ecco che l’aggiornamento nuovo di zecca è in prima distribuzione sui Samsung Galaxy S22 standard, Plus e Ultra. L’update non è ancora disponibile per tutti, anzi sta interessando solo una particolare area geografica. Sono i possessori dei dispositivi statunitensi a poter beneficiare, fin da subito, proprio del pacchetto software nuovo di zecca. La diffusione della stessa soluzione anche altrove, in particolare in Europa e dunque anche in Italia, è davvero solo questione di poco tempo, come oramai ci ha abituati il produttore da molto.

Cosa comporta il nuovo aggiornamento di ottobre per il Samsung Galaxy S22? Il pacchetto siglato come S90XU1UES2AVI5 . si accompagna ad un changelog generico che fa riferimento al miglioramento della privacy e della sicurezza del dispositivo. Di certo l’update includerà anche delle correzioni di bug e vulnerabilità ma i dettagli sull’operato degli sviluppatori Google prima e poi di quelli Samsung non è ancora noto.

Tutti i Samsung Galaxy S22 non mancano alcun appuntamento con le patch mensili di sicurezza. Contemporaneamente procede, di buona lena, la corsa verso il prossimo major update che include la One UI 5.0 con Android 13. Per quest’ultimo i tempi dovrebbero essere abbastanza brevi, con rilascio definitivo dell’aggiornamento per novembre e comunque ben prima delle feste natalizie. La terza beta della soluzione software rilasciata da pochi giorni è riuscita a porre fine ad una serie di problemi più o meno importanti, per questo motivo la tabella di marcia non dovrebbe subire battute di arresto, salvo colpi di scena dell’ultimo minuto.

Continua a leggere su optimagazine.com