Il cast di Tale e Quale Show 2022 finalmente è stato rivelato e in molti sui social si mostrano già alle prese con trucco e parrucco per mettere insieme la prima puntata del programma di Carlo Conti. Quella che prenderà il via il prossimo 30 settembre nel prime time di Rai1 è l’edizione numero 12 del programma che è diventato ormai uno dei più attesi dell’inizio della stagione televisiva e che ci terrà compagnia per ben otto puntate.

Ma chi c’è nel cast di Tale e Quale Show 2022? Gli Artisti che si esibiranno dallo Studio 5 saranno Elena Ballerini, Rosalinda Cannavò, Samira Lui, Valeria Marini, Alessandra Mussolini, Valentina Persia; Andrea Dianetti, Claudio Lauretta, Gilles Rocca, Antonino e Francesco Paolantoni (con al fianco un personal coach d’eccezione: Gabriele Cirilli). Al cast di Tale e Quale Show si uniranno anche gli indispensabili vocal coach Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella e la ‘factor coach” Emanuela Aureli.

Solo i migliori possono tentare 💪

Serve un gran talento per essere completamente falsi tanto da diventare veri 😍#taleequaleshow da venerdì 30 settembre alle 21.25 su Rai1 e RaiPlay pic.twitter.com/1Fue5kIsi6 — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) September 26, 2022

La formula del programma non cambia visto che tutti gli artisti dovranno cantare dal vivo, Alessandra Mussolini e Valeria Marini comprese, su basi e arrangiamenti del maestro Pinuccio Pirazzoli.

Confermatissima la super giuria composta da Loretta Goggi, da Giorgio Panariello e da Cristiano Malgioglio, al loro fianco prenderà posto un quarto giudice – imitatore che cambierà di puntata in puntata. Ai voti della giuria si uniranno anche quelli del pubblico da casa e degli stessi artisti che avranno la possibilità di partecipare alle votazioni finali dando la propria preferenza al collega che vorranno premiare (senza dimenticare la possibilità di ‘auto-votarsi’).

Al termine di ciascuna puntata il punteggio complessivo più alto decreterà il vincitore di puntata; la classifica generale, data dalla somma dei voti di ogni puntata, porterà all’elezione del “Campione di Tale e Quale Show 12”.