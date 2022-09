Siete soliti utilizzare il PC portatile per lavoro o nel tempo libero? Immaginiamo che sappiate bene di non poterne usufruire direttamente sul tavolo: è bene poggiarlo sempre su un supporto che possa garantire il giusto grado di raffreddamento al dispositivo e che permetta anche a voi di assumere la giusta postura alla scrivania. Ecco perché quest’oggi abbiamo deciso di scrivere una guida sulle 5 migliori basi di raffreddamento per PC portatile, in modo possiate orientarvi su quella più giusta al vostro caso.

TECKNET Base di Raffreddamento per Notebook

Partiamo da un modello base, dal prezzo contenuto, ma comunque che sa il fatto suo. Parliamo di un supporto universale, adatto per PC con schermi da 9 a 17 pollici, dotato di ventola con 10 modalità di retroilluminazione RGB, altre 2 ventole estremamente silenziose che non vi distoglieranno dal vostro lavoro, 7 altezze regolabili manualmente e due porte USB. Il prezzo è di 19,99 euro.

TopMate C302

Il supporto si presenta molto compatto, compatibile con PC da 10 a 15.6 pollici. Il prodotto è facile da trasportare, è dotato di ventole silenziose da 4.93 pollici con velocità di 1300 giri/minuti, design ergonomico con due impostazioni di altezza ed una porta USB aggiuntiva. Il prezzo è di 20,77 euro.

KLIM Cyclone

Questo prodotto si adatta ad una vasta gamma di dispositivi: infatti, può combinarsi non solo con i laptop, ma anche con le console di gioco, come nel caso di Xbox One e PlayStation 4. La base include 4 ventole che ruotano ad una velocità di 2200 RPM e 1 a 1200 RPM. Oltre a dissipare il calore in eccesso in pochi minuti, l’articolo si presenta anche molto silenzioso. Il prezzo è di 31,98 euro.

TopMate C11

Le cose adesso si fanno interessanti: nella guida alle 5 migliori basi di raffreddamento per PC portale non poteva mancare questo modello, estremamente versatile e funzionale. Il prodotto, dal costo di 39,77 euro (li vale tutti), è adatto a laptop da 15.6 a 17.3 pollici, dispone di 6 ventole con LED blu. vanta un sistema di impostazione a 5 altezze, di uno schermo LCD tramite cui accendere, spegnere e regolare l’intensità delle luci RGB laterali e del supporto per smartphone.

KLIM Glacier

Infine vi presentiamo quest’ultimo modello, dal prezzo di 45,97 euro, con una doppia porta USB per qualsiasi esigenza possiate avere, ideale per PC (da 11 a 17 pollici), Mac, PS4 e Xbox One. La base è altamente silenziosa durante il lavoro di raffreddamento, molto stabile e dotata di 6 ventole con luci RGB e schermo LCD tramite cui regolare la velocità di ventilazione.

