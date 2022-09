Grey’s Anatomy 19 non smette di riservare novità: il cast accoglie l’ennesima new entry della stagione, alla vigilia del debutto fissato per il 6 ottobre su ABC. Il nuovo acquisto per lo storico medical drama di Shonda Rhimes è una veterana della tv, già nel cast de I Jefferson: si tratta di Marla Gibbs, già apparsa anche in un arco narrativo nello spinoff di Grey’s Anatomy Station 19 e in un altro storico dramma di Shondaland, Scandal, in onda su ABC per 7 stagioni. Di recente è apparsa in un ruolo ricorrente anche nella soap Days Of Our Lives, ma il suo ruolo più importante e duraturo in carriera è stato quello di Florence Johnston ne I Jefferson, che le è valso cinque nomination agli Emmy.

In Grey’s Anatomy 19 Gibbs interpreterà Joyce Ward, la nonna di una dei nuovi tirocinanti, Simone Griffith (l’altra new entry Alexis Floyd), che vive a Seattle. Il personaggio di Gibbs apparirà per la prima volta già nel secondo episodio della stagione e si vedrà anche nel terzo.

In Grey’s Anatomy 19 la specializzanda Simone Griffith è descritta come una donna divertente, intelligente, di successo, ma con una complicata dinamica familiare: cresciuta a Seattle, non ha mai desiderato lavorare al Grey Sloan Memorial Hospital causa di una dolorosa storia personale che la lega all’ospedale. In quest’ottica il personaggio della nonna servirà probabilmente a fare luce sia sulla famiglia di Simone che sul legame col Grey Sloan.

Evidentemente Grey’s Anatomyy 19 oltre ad aggiungere cinque nuovi membri del cast in qualità di specializzandi (oltre a Floyd arrivano Harry Shum Jr., Adelaide Kane, Niko Terho e Midori Francis) vorrà esplorare anche le loro storie familiari, come a suo tempo la serie fece, con gradazioni e spazi diversi, con i primi protagonisti, i Magic Five Meredith, Cristina, Izzie, George ed Alex. D’altronde, con la presenza di Ellen Pompeo ridotta a pochi episodi, l’intenzione per questa stagione è rivitalizzare la serie con una sorta di reboot, che rappresenti un ritorno alle origini.

Continua a leggere su optimagazine.com