Le tre puntate delle Audition di X Factor 2022 giungono al termine stasera. Giovedì 29 settembre andrà in onda l’ultima fase delle audizioni e scopriremo i restanti concorrenti che hanno ottenuto accesso ai Bootcamp del programma.

A selezionarli sono stati i 4 giudici di X Factor. Una giuria completamente rinnovata nell’edizione 2022 che vede un gradito ritorno e tre novità assolute. Parliamo di Fedez, che torna in giuria dopo qualche anno di assenza, al fianco di Dargen D’Amico, Ambra Angiolini e Rkomi. Alla conduzione una ex vincitrice del programma: Francesca Michielin.

Di settimana in settimana abbiamo scoperto i “sì” e i “no” della nuova giuria di X Factor, che ha svelato i concorrenti ai Bootcamp. Un gruppo particolarmente folto di aspiranti concorrenti – uomini, donne e gruppi – pronti ad esibirsi di nuovo in vista del meccanismo delle sedie. Nelle mani di ogni giudice un totale di 6 postazioni, le 6 famose sedie da assegnare per comporre il team che accederà agli Home Visit. E attenzione perché è previsto lo switch fino all’ultimo momento.

Ad Audition chiuse, dunque, si va alla fase dei Bootcamp con due puntate dedicate. Vedremo i Bootcamp in TV su Sky Uno nelle date del 6 e 13 ottobre. Poi una puntata di Last Call, il 20 ottobre. Scopri la guida pratica a X Factor 2022.

I concorrenti ai Bootcamp di X Factor 2022 (in aggiornamento)

Tigri da soggiorno (gruppo)

Prim

Holy Francisco

Manel

Linda Riverditi

Omini (gruppo)

Santi Francesi

Matteo Siffredi

Francesca Rigoni in arte Inverno

Giacomo Paris (Calibri)

Valeria Agata Romeo

Colin MacDonald

Filippo Ricchiardi, in arte Fil Ricchiardi

Eleonora Cipollaro, in arte Dadà

Giorgia Turcato (Didì)

Cecilia Quaranta (Talea)

Tropea (gruppo)

Tania Bornacin, in arte Bornajeans

Continua a leggere su optimagazine.com