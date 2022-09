Delì Lin a X Factor convince tutti in qualche secondo. Timidamente sale sul palco e si lascia assalire dall’incontentabile emozione dell’esibizione dinanzi ai giudici e al pubblico, che lo acclama a gran voce.

Ci regala una delicatissima cover di Edge of Desire e stupisce con il solo suono della sua voce e un accompagnamento musicale appena accennato. Le lacrime di Ambra fanno da protagoniste fino ai 4 sì ufficiali ma non è lei la prima dei giudici a rompere il silenzio passando alle votazioni.

Delì Lin a X Factor ha convito il pubblico presente velocemente e anche i giudici non sono stati da meno. Rkomi non trova le parole per spiegare le sue sensazioni e si limita a gridare il suo sì per il concorrente.

“Ci sono concorrenti per cui bastano due secondi per sapere che spaccano il culo e questo è il tuo caso”, le parole sincere di Fedez, anche lui stupefatto dalla performance del giovanissimo. La apprezza molto anche Dargen D’Amico, ben più telegrafico: “La performance mi è piaciuta”, commenta il giudice.

Chiude il giro Ambra Angiolini, quella che sin dal primo istante non è riuscita a trattenere l’emozione: “Ho aspettato fin troppo: per me è sì”.

Ma c’è un’altra cosa che sorprende in Delì Lin. Terminata la performance, il giovane cantante si scusa. Ha commesso un piccolo errore all’inizio, dovuto all’emozione che non riuscito a gestire e chiede perdono ai giudici e a tutto il pubblico. Ma non ha nulla da temere: quell’errore, notato anche da Francesca Michielin, non ha compromesso la buona riuscita della performance.

Lo rivedremo ai Bootcamp, che si terranno in una sola puntata la prossima settimana. Ma gli step di selezione verso i live non sono ancora finiti: l’aspirante concorrente di X Factor 2022 dovrà ottenere una sedia e tenerla per tutta la puntata.

