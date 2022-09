Il riscontro incredibile di Dahmer su Netflix è tutto nei suoi numeri decisamente eccezionali, vista la mancanza di qualsiasi promozione o strategia di marketing prima del debutto: la nuova miniserie di Ryan Murphy, che possiamo definire il primo vero successo dello showrunner sulla piattaforma, ha accumulato 196.200.000 di ore visualizzate durante la settimana dal 19 al 25 settembre, ovvero in soli cinque giorni di programmazione, visto che ha debuttato sorpresa il 21 settembre.

Dahmer entra così a pieno titolo nell’elenco delle serie più viste su Netflix nell’ultimo anno, superata in termini di ore visualizzate al debutto sulla piattaforma soltanto da due fenomeni consolidati presso il pubblico, come la quarta stagione di Stranger Things (301.280.000 ore in tre giorni, comprese le visualizzazioni della prima parte) e il primo volume della quinta stagione de La Casa di Carta (201.910.000 ore in tre giorni). Dahmer ha superato in pochi giorni un altro grande debutto come quello della seconda stagione di Bridgerton (193.020.000 ore in tre giorni). Attualmente la miniserie è al primo posto nella top10 delle serie più viste in Italia.

Basata sulla vera storia del serial killer Jeffrey Dahmer, interpretato da Evan Peters, la serie diventa così il primo vero gioiello di Ryan Murphy per Netflix, decisamente il miglior esito per una serie da lui scritta e prodotta da quando ha firmato il milionario accordo con lo streamer per la realizzazione di contenuti originali nel 2018. I precedenti titoli The Politician, Halston, Hollywood e Ratched, non solo hanno ottenuto critiche contrastanti ma non hanno si sono nemmeno lontanamente avvicinati ai numeri di Dahmer.

Viene da chiedersi dunque se Dahmer avrà una seconda stagione: più che un nuovo ciclo di episodi, la miniserie che racconta le vicende di uno dei serial killer più letali gli Stati Uniti è destinata ad essere seguita da una docuserie, un documentario a puntate dal titolo Conversazioni con un Killer: Il Caso Dahmer, in arrivo il 7 ottobre su Netflix, che raccoglie interviste con le brutali confessioni del celebre assassino.

Il successo indiscutibile Dahmer fa da apripista ad un nuovo progetto di Murphy: giovedì 13 ottobre arriverà su Netflix la nuova miniserie The Watcher, con un cast eccezionale che vede la partecipazione di Naomi Watts, Bobby Cannavale, Jennifer Coolidge, Mia Farrow e Margo Martindale.

