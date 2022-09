Gli esperti del settore hanno lavorato su di un sensore in grado di rilevare la presenza di agenti patogeni nell’acqua, come nel caso del batterio dell’Escherichia Coli, pur se a basse concentrazioni. Il dispositivo è stato messo a punto da un gruppo di ricercatori guidati dall’Istituto di Cristallografia del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr-Ic) e dall’Università Sapienza di Roma, i quali hanno poi reso noti i risultati sulla rivista Environmental Science: Nano.

Luciano De Sio dell’Università Sapienza, uno dei ricercatori dello studio, ha fatto sapere che il nuovo biosensore è capace di rilevare i patogeni per via delle proprietà delle nanoparticelle d’oro, immobilizzate a ridosso di un substrato di vetro e poi associate ad un anticorpo. Secondo gli studiosi questi biosensori costituiscono una risorsa importante, che può sostituirsi alle attuali metodologie in uso, che ricordiamo esigere non solo costose infrastrutture e personale altamente qualificato in grado di farne il giusto utilizzo, ma anche un consumo cospicuo di reagenti chimici e strumenti di laboratorio usa e getta. Il nuovo sensore ecologico, invece, riutilizzabile in quanto capace di auto-disinfettarsi sfruttando semplicemente la luce solare convertita in calore.

ARTICOLI CORRELATI

I ricercatori hanno giustamente voluto rimarcare che la contaminazione di condutture idriche con batteri o virus rappresenta un problema importante per la salute pubblica ed una questione di biosicurezza di fondamentale rilevanza per ogni Paese. Nonostante i sistemi di allerta prematura che analizzano la qualità delle acque potabili siano essenziali per cautelare la salute della popolazione mondiale, le tecniche per il rilevamento degli agenti patogeni, come sopra detto, esigono la presenza contestuale di attrezzature particolarmente esose per i costi di produzione e di gestione, oltre che di un personale specializzato del consumo cospicuo di reagenti e di altre strumentazioni laboratoriali usa e getta, che il nuovo sensore ecologico, invece, non richiede.

Continua a leggere su optimagazine.com