Il prossimo 3 ottobre 2022 sarà presentato il nuovo Moto G72: grazie al leaker Steve Hemmerstoffer (conosciuto anche come ‘OnLeaks’) sono state riportate anche le principali caratteristiche tecniche ed il design. Della medesima gamma di smartphone del brand statunitense fanno parte anche i recenti Moto G32, Moto G52, Moto G22, Moto G82, Moto G62 e Moto G42, tutti già disponibili all’acquisto anche in Italia. Il colosso Motorola è pronto a lanciare, per il momento in India, un nuovo telefono che si andrà a configurare come un device di fascia media o medio-bassa.

Per quanto riguarda l’aspetto estetico, il nuovo Moto G72, imminente al lancio, verrà presentato in almeno tre colorazioni: verde acqua, nero/grigio e argento. Il dispositivo sarà dotato di un sensore per le impronte digitali integrato sotto il display ed avrà un comparto fotografico caratterizzato sul retro da una tripla fotocamera con i seguenti sensori: uno principale “Ultra Pixel” da 108MP, un ultra-grandangolare da 8MP e uno per la profondità di campo da 2MP. Mentre la fotocamera anteriore avrà un sensore da 16MP.

Il Moto G72 variante 4G di recente è stato rilevato nel database dell’FCC con il codice di modello XT2255. A seguire vediamo insieme le probabili specifiche tecniche del nuovo dispositivo prossimo al lancio, che sfoggerà un display AMOLED da 6,5 pollici con risoluzione FHD+ (1080 x 2400 pixel), un processore octa-core (che probabilmente sarà il MediaTek Helio G99 a 6nm) supportato da 4/6 o 8GB di memoria RAM e 128 o 256GB di memoria interna. Come connettività, il telefono disporrà di Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 5.x, GPS, NFC e USB Type-C. Lo smartphone sarà alimentato da una batteria da 5000mAh dotata di supporto alla ricarica rapida via cavo a 33W. Il sistema operativo è basato su Android 12 con interfaccia Motorola My UX.

