La promozione dei 6 mesi DAZN è stata rinnovata acquistando i Samsung Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4, come pure i Samsung Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra entro il 31 ottobre 2022, a cui sono stati aggiunti i Samsung Galaxy Tab S8, Tab S8+ e Tab S8 Ultra, con promozione valida fino a fine mese prossimo. Il voucher per ottenere 6 mesi di DAZN gratis scatterà solo acquistando uno dei prodotti citati entro il 31 ottobre 2022, e registrandoli poi entro il 25 novembre con relativa richiesta di riscatto del premio in questione (compilazione del modulo dedicato, caricamento della foto relativa alla prova d’acquisto e caricamento della foto dell’IMEI del device acquistato).

Il voucher consente la visione semestrale del piano di abbonamento standard di DAZN (il valore commerciale è pari a 179,94 euro). Il codice arriverà via email e dovrà essere attivato entro il 15 gennaio 2023. Ricordate che il voucher non potrà essere arrivato su account DAZN già attivi e che non è cumulabile con altre iniziative promozionali. Per sapere quali punti vendita aderiscono all’offerta vi consigliamo di prendere visione dell’Allegato A del Regolamento, raggiungibile da questo indirizzo.

Se avevate in mente di acquistare uno tra il Samsung Galaxy Z Fold 4, Z Flip 4, S22, S22+ e S22 Ultra, Tab S8, Tab S8+ e Tab S8 Ultra, allora facilmente riceverete anche in regalo 6 mesi di DAZN (abbonamento standard), a patto di seguire tutte le indicazioni previste (requisiti per l’adesione compresi). Il rinnovo della promozione sarà scattato proprio per le tante adesioni del recente passato e per continuare a spingere la vendita dei suoi prodotti di punta, che siano essi device pieghevoli o top di gamma tradizionali dei vari segmenti trattati.

Continua a leggere su optimagazine.com