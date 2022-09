Potrebbe essere utile conoscere la giusta assistenza se non funziona PagoPA al momento di una necessaria transazione verso la Pubblica Amministrazione. Il popolo italiano si sta sempre più abituando a procedere digitalmente proprio al pagamento di tasse e bollettini vari verso gli enti locali e gli organi dello stato. Proprio per questo motivo, in caso di problemi e di errori di varia natura, potrebbe essere davvero utile sapere come ottenere supporto adeguato.

Mail e numero telefonico

Nel momento in cui non funziona PagoPA per qualsiasi tipo di pagamento, è giusto sapere che esiste una casella di posta elettronica pronta ad accogliere le richieste di aiuto di varia natura. Il messaggio andrà inviato all’indirizzo pagamenti@assistenza.pagopa.it. Nel momento in cui si chiede aiuto proprio per un’anomalia in corso, l’ideale sarebbe allegare alla comunicazione dati utili per far comprendere meglio il proprio problema agli operatori. Possono essere dunque utili i dati di pagamento e i dettagli sul metodo scelto per la transazione. L’ideale sarebbe anche inoltrare uno screenshot della schermata dove magari siano presenti le difficoltà con le quali si ha a che fare.

Altro canale utile per ottenere assistenza quando non funziona PagoPA è il numero telefonico 06.4520.2323. Avendo a portata di mano tutta la documentazione già riferita nel caso dell’invio della mail, sarà più facile descrivere la propria casistica agli operatori e dunque ottenere adeguato supporto.

FAQ utili

Nei casi in cui si incorra in uno o più problemi con PagoPA, oltre ai canali di supporto diretto già menzionati, potrebbe essere utile leggere le FAQ ufficiali relative al funzionamento del sistema. Senza parlare con un operatore, potrebbe capitare di trovare la soluzione ai propri problemi proprio tra le domande più frequenti proposte, senza perdere ulteriore tempo e soprattutto procedendo in completa autonomia.

