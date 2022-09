Arrivano ancora una volta anticipazioni particolarmente interessanti per coloro che seguono da vicino le vicende del Samsung Galaxy S23. La sensazione che non ci si debba attendere una rivoluzione il prossimo anno, rispetto a quanto osservato nel 2022 con il Samsung Galaxy S22, cresce con il trascorrere dei giorni. Al di là di questioni tecniche che abbiamo affrontato ad inizio settimana sul nostro magazine con un altro articolo, infatti, oggi 28 settembre tocca concentrarsi anche sulla storia del design, al netto del fatto che si tratti di notizie non ancora etichettabili come “ufficiali”.

Ulteriori riscontro sul design del Samsung Galaxy S23, stando agli ultimi rumors che arrivano da OnLeaks

Per farvela breve, in queste ore un fonte autorevole come OnLeaks ha pubblicato rendering di design 3D basati su CAD del Galaxy S23, sfruttando al massimo la collaborazione con Digit. Quali sono i verdetti venuti a galla? Appare chiaro che, qualora questi rendering dovessero rivelarsi veritieri, allora il prossimo smartphone di fascia alta di Samsung potrà contare su un design molto semplice, con tre fotocamere posteriori che sporgono in modo del tutto indipendente. Nessun cambio di rotta, dunque, rispetto a quanto abbiamo visto fino ad oggi.

Va aggiunto, poi, in display Super AMOLED Infinity-O da 6,1 pollici sulla parte anteriore, che dagli ultimi screenshot sembrerebbe presentare cornici uniformi su tutti e quattro i lati. Ulteriori dettagli lasciano pensare che non si avranno elementi di rottura con il passato, visto che lo smartphone dovrebbe misurare 146,3 x 70,8 x 7,6 mm. A conti fatti, sono all’incirca le stesse dimensioni del Samsung Galaxy S22, a testimonianza della volontà aziendale di dare continuità alla linea in arrivo.

Resta da capire quali saranno le decisioni del produttore coreano sul fronte fotocamera, essendo potenzialmente questo un plus importante assicurato alla nuova serie dei Samsung Galaxy S23.