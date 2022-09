Chi attende ancora di poter nascondere lo stato online WhatsApp da occhi indiscreti deve sapere che la funzione è ora disponibile per un numero sempre maggiore di persone. I fortunati sono naturalmente coloro che sono iscritti al programma sperimentale del servizio di messaggistica, in particolare quello Android.

L’informatore WABetaInfo ci comunica che la versione Android 2.22.21.8 di WhatsApp introduce la possibilità di nascondere lo stato online per l’applicazione ad un numero maggiore di utenti rispetto al passato. Non siamo alla release definitiva della funzione che non è ancora di scena e purtroppo tarderà ancora ma chi è un tester del servizio può già beneficiare di questo plus per proteggere la sua privacy.

In attesa che davvero tutti possano nascondere lo stato WhatsApp, è utile ricordare a cosa hanno lavorato gli sviluppatori. In particolar modo, per procedere all’operazione, bisogna andare nelle impostazioni del proprio account e dunque nella scheda Privacy e poi alla voce Ultimo accesso e Online. Proprio le opzioni per l’ultimo accesso sono rimaste identiche: si può scegliere se rendere disponibile per tutti l’informazione, oppure solo per i propri contatti, i contatti tranne alcune eccezioni ed infine nessuno. La novità assoluta si registra per quanto riguarda lo stato online. Il dettaglio può essere a disposizione di tutti o si può optare per la stessa scelta dell’ultimo accesso.

Come ben chiaro, nascondere lo stato online WhatsApp risulta essere un’operazione semplice e veloce per chi possiede la funzione già attiva sul proprio telefono. Naturalmente la novità ora in beta per Android, è in sperimentazione anche sugli iPhone: saranno anche i possessori dei melafonini a beneficiarne quanto prima. La fase di sviluppo dovrebbe non essere ancora troppo lunga, vista anche la pressante richiesta degli utenti, da tempo desiderosi di proteggere la propria privacy in diversi casi.

