Continua ad essere molto interessante il prezzo dello Xiaomi Mi Band 7 su Amazon, fitness tracker di ultima generazione che potrà far gola a molti utenti. Chi infatti vuole conoscere qualche parametro più specifico della propria attività fisica, può affidarsi a questo braccialetto fitness che fa del rapporto qualità-prezzo il suo punto di forza. Non bisogna insomma per forza affidarsi agli smartwatch per monitorare un qualsiasi tipo di allenamento, spendendo in questo caso cifre molto elevate, ma questo Xiaomi Mi Band 7 può essere la soluzione migliore ad un ottimo prezzo.

Minimo particolarmente significativo per Xiaomi Mi Band 7 su Amazon a fine mese: il prezzo aggiornato

Altra promozione, insomma, dopo quella della scorsa settimana. Sono ormai mesi che questo fitness tracker di stampo Xiaomi ha fatto la sua comparsa sul mercato e pur presentando un costo più elevato rispetto ai suoi predecessori, risulta essere sempre un buon affare averlo tra le mani. Inevitabilmente, con l’introduzione di novità tecnologiche di rilievo, Xiaomi ha dovuto aumentare un po’ il prezzo del suo storico braccialetto fitness arrivato alla settima edizione, ma pur sempre tra i migliori in circolazione e soggetto a numerosi sconti.

Quest’oggi, a tal proposito, vogliamo proporvi l’offerta di Amazon per questo Xiaomi Mi Band 7 che, con il passare del tempo, diventa sempre più appetibile. Il famoso sito di e-commerce ha attuato uno sconto del 15% sul prezzo consigliato in precedenza di 59,99 euro, arrivando in questo modo a costare 50,90 euro. Inizia ad esserci un buon risparmio che può essere preso in considerazione da chi ha intenzione di monitorare nel dettaglio la propria attività fisica senza spendere quindi una somma abbastanza cospicua.

Tra l’altro la disponibilità è immediata sul sito di e-commerce e le spese di spedizione assolutamente gratuite, nel giro di pochi giorni tale device arriverà nelle vostre case. Per quanto riguarda le sue caratteristiche tecniche ricordiamo come questo Xiaomi Mi Band 7 sia dotato di display AMOLED da 1,62 pollici, può monitorare oltre 120 attività sportive, ma anche in ambito salute svolge un ruolo importante. La frequenza cardiaca è sempre sotto controllo, ma monitora anche il livello di ossigeno nel sangue ed il sonno. Non è insomma solo un semplice contapassi o conta calorie.