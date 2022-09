Malore per Cristina Quaranta al Grande Fratello Vip e momenti di alta tensione nella casa ieri durante una tranquilla serata, ma cosa è successo? Chi ha seguito la diretta sa bene che le telecamere non stavano inquadrando il bagno dove si trovava l’ex di Non è la Rai ma si sono udite bene le urla delle sue coinquiline che spaventate hanno subito chiamato aiuto davanti alla sconvolgente scena.

In quel momento la regia stava puntando su Elenoire Ferruzzi e Antonella Fiordelisi intente a chiacchierare tranquillamente quando si sono udite poi delle urla e una richiesta di aiuto. Elenoire e Antonella si sono subito dirette verso il bagno e quando sono arrivate, Cristina Quaranta era stesa al suolo e si sono subito date da fare per aiutarla non prima di aver chiesto l’intervento del Grande Fratello che ha fatto subito arrivare un’ambulanza.



A quel punto la regia ha cambiato inquadratura disattivando l’audio proprio per prestare i soccorsi utili alla vippona che dovrebbe essere svenuta e non scivolata come si pensava in un primo momento. Dopo i soccorsi e le cure mediche, la concorrente è rientrata nella casa, sarà lei nelle prossime ore magari parlando con i suoi colleghi a rivelare qualcosa di più su questo malore?

Il resto sicuramente lo scopriremo in puntata visto che il Grande Fratello Vip tornerà in onda giovedì e non venerdì lasciando posto a Viola Come il Mare, la serie con Can Yaman e Francesca Chillemi.