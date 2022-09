Ottimo risveglio per Luca Argentero che debutta dietro il bancone di Striscia la Notizia insieme ad Alessandro Siani ma senza convincere molto il pubblico. Il programma è sempre lo stesso, la verve sembra mancare un po’ e le battute sono sempre le stesse, l’unica novità avrebbe dovuto essere proprio l’arrivo dell’amato Doc che, però, è rimasto molto in riga con altri prima di lui piazzandosi davanti al gobbo senza mai allontanarsene.

Luca Argentero versione conduttore continua a non convincere e anche ieri sera ne è arrivata conferma visto che quello che mancava non era di certo la sintonia con il suo collega, bensì la sua spontaneità, le cose possono migliorare strada facendo? Siamo sicuri che di certo un attore del suo calibro possa presto prendere le misure al programma lanciandosi magari in una conduzione più ‘spontanea’ e meno legata al gobbo ma se così non fosse gli ascolti di ieri sera potrebbero diventare un lontano ricordo.

In particolare, ieri sera, Su Rai1 Soliti Ignoti ha raccolto 4.609.000 spettatori con il 21.6% di share mentre la coppia Luca Argentero/Alessadro Siani si è ‘fermata’ al 20% di share con 4.284.000 spettatori, le cose miglioreranno?

Solitamente dopo la curiosità della prima puntata si assiste ad un calo fisiologico e magari anche per la nuova edizione di Striscia la Notizia sarà lo stesso ma lo scopriremo solo domani quando gli ascolti saranno resi noti fino ad allora non possiamo far altro che seguire la puntata in onda oggi e scoprire se i due conduttore riusciranno a correggere il tiro dopo le ‘critiche’ e i commenti che in queste ore stanno affollando il web e i social.