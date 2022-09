Da Me o da Te, titolo originale Your Place or Mine, è la nuova commedia romantica che segna il ritorno in tv di Jesse Williams di Grey’s Anatomy, accanto ai protagonisti Ashton Kutcher (That ’70s Show) e Reese Witherspoon (The Morning Show). Il film è stato annunciato come uno dei nuovi titoli originali Netflix durante l’evento globale TUDUM, con un videoclip che coinvolge i due attori principali.

Il film Da Me o da Te uscirà il 10 febbraio, chiaramente in tempo per San Valentino. Netflix lo ha presentato assicurando che “Reese Witherspoon e Ashton Kutcher saranno i protagonisti della commedia romantica dei vostri sogni“. La trama segue la storia di due migliori amici di lunga data, interpretati appunto da Kutcher e Witherspoon: quando Debbie decide di perseguire un sogno di tutta la sua vita, Peter accetta di aiutarla a badare a suo figlio adolescente. Mentre si scambiano le rispettive vite per una settimana, si rendono conto che ciò che hanno sempre sognato è nient’altro che una storia d’amore inaspettata (almeno per loro).

Kutcher e Witherspoon sono apparsi in una breve clip promozionale di Da Me o da Te per rivelare la data di uscita del film, giocando con l’idea per cui Witherspoon fosse l’unica attrice con cui Kutcher avrebbe voluto fare una commedia romantica, avendo già lavorato con Natalie Portman e Cameron Diaz in passato.

Ecco l’annuncio del film Da Me o da Te, in cui Jesse Williams interpreta il personaggio di Theo.

