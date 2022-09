Buone notizie per il pubblico di Jack Ryan 3: l’action drama di spionaggio con John Krasinski, creato da Carlton Cuse e Graham Roland ispirandosi al personaggio omonimo ideato dallo scrittore e sceneggiatore Tom Clancy, debutta su Prime Video entro l’anno.

La data d’uscita appena annunciata per Jack Ryan 3 è il 21 dicembre: la terza stagione vedrà il protagonista inseguito sia dalla CIA in giro per il mondo, con un nuovo nemico mortale da combattere. Mentre cerca di abbattere una fazione ribelle internazionale, Jack viene ingiustamente accusato di tradimento, finendo per diventare un bersaglio per i suoi stessi colleghi. E come se non bastassero i pericoli a cui è esposto, dovrà anche trovare il tempo di prevenire lo scoppio di un conflitto globale.

In Jack Ryan 3 tornano Wendell Pierce nei panni di James Greer e Michael Kelly nei panni di Mike November, affiancati dalle new entry della serie Nina Hoss nei panni di Alena Kovac e Betty Gabriel nei panni di Elizabeth Wright.

Jack Ryan 3 sarà disponibile dal 21 dicembre con tutti gli 8 episodi previsti per la stagione. Si tratta del penultimo lotto di episodi, visto che Jack Ryan 4 sarà l’ultima stagione, come annunciato la scorsa primavera. Basato sulla popolare serie di libri di Clancy, Jack Ryan ha portato sullo schermo alcune delle trame dei libri più letti e amati della collana, creando un thriller ad alto tasso di adrenalina ed azione. Ma nonostante la fine della serie originale, l’universo narrativo di Jack Ryan non si chiude qui, visto che Prime sta già pianificando uno spin-off incentrato sul misterioso personaggio di Michael Peña: l’attore, già nel cast di Narcos: Messico, apparirà solo nella stagione 4 e secondo le teorie dei lettori potrebbe assumere il ruolo di Domingo “Ding” Chavez, che braccio armato di Rainbow Six, un’unità antiterrorismo che appare in più libri di Clancy.

Ecco il poster di Jack Ryan 3 diffuso da Prime Video.

