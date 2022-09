Continua Il Commissario Montalbano in replica, in onda stasera 28 settembre su Rai1. Prosegue la fiction in versione rimasterizzata, precisamente nel formato 4K, la più alta risoluzione che restituisce colori realistici e nitidezza d’immagine.

Le puntate rimasterizzate sono le prime quattro: “Il ladro di merendine”, “La voce del violino”, “La forma dell’acqua” e “Il cane di terracotta”. Ogni appuntamento sarà preceduto da un’introduzione di Andrea Camilleri, il “papà” di Montalbano, scomparso nel 2019.

Ecco la sinossi della puntata La forma dell’acqua che vedremo stasera:

Un esponente politico di spicco, l’ingegnere, Luparello viene trovato morto da due netturbini in una zona malfamata di Vigàta. L’autopsia del medico legale conferma che è morto d’infarto in seguito a un rapporto sessuale. Tutti gli indizi sembrano portare verso l’amante dell’uomo, tale Ingrid Sjostrom, nuora del professor Cardamone, compagno e avversario di partito dell’ingegnere. Montalbano però non è convinto e scopre una verità ben diversa da quella che appare. Come l’acqua che prende la forma del suo contenitore, il commissario rimetterà in discussione tutto il caso.

Inizialmente Il Commissario Montalbano debuttò su Rai2. Poi, complice gli ottimi ascolti, la fiction traslocò su Rai1. La Palomar, casa di produzione di Montalbano, ha restaurato i primi episodi nel formato 4K. Purtroppo per poter assistere a questo spettacolo bisognerà avere un televisore adatto con la tecnologia del 4K. Per chi la possiede, basterà sintonizzarsi su Rai 4K al canale 210 di TivuSat, la piattaforma satellitare gratuita, oppure utilizzando il lettore Cam Tivùsat da integrare nell’apposito alloggiamento del televisore. Non sarà quindi possibile guardare la fiction tramite un’antenna analogica, ossia quella connessa al decoder digitale terrestre o alla tv.

Nel cast: Luca Zingaretti, Katharina Böhm, Guia Jelo, Cesare Bocci, Renato Scarpa, Jonis Bascir, Mouna Noureddine, Biagio Pelligra, Gigliola Raja, Pietro Biondi, Ubaldo Lo Presti, Roberto Nobile, Marcello Perracchio, Davide Lo Verde, Peppino Mazzotta, Angelo Russo, Francesco Stella, Afef Jnifen.

