Con il finale di Astrid e Raphaelle 2 su Giallo si concludono le repliche della serie francese. Dalla prossima settimana, salvo variazioni, dovrebbe andare in onda la terza stagione, ancora inedita in Italia.

Stasera, mercoledì 28 settembre, saranno trasmessi gli ultimi due episodi di Astrid e Raphaelle 2. Di seguito le anticipazioni.

Si comincia con l’episodio 2×07 dal titolo Il libro, di cui vi riportiamo la sinossi:

Un uomo ha un attacco di panico dopo essere stato drogato e aver perso a un’asta. Astrid e Raphaelle si mettono sulle tracce di un prezioso manoscritto.

La serata si conclude con l’episodio 2×08 intitolato Doppio sospetto, che costituisce il finale di stagione:

Una donna accusata di aver ucciso il rappresentante di Alcolisti Anonimi è determinata a dimostrare la sua innocenza. Astrid e Raphaelle faranno di tutto per aiutarla.

Secondo la guida tv, la terza stagione di Astrid e Raphaelle dovrebbe andare in onda su Giallo da mercoledì 5 ottobre, sempre con due episodi a settimana. In attesa di saperne di più, questa è la sinossi della prossima stagione:

Astrid Nielsen e il comandante Raphaëlle Coste tornano in servizio per una nuova serie di indagini che le vedranno sfidare i seguaci della teoria del complotto, penetrare in una comunità di amerindi, svelare i segreti di un monastero, un ospedale psichiatrico. Per le due donne, la stagione sarà anche l’occasione di un grande sconvolgimento emotivo. Dopo il suo amaro fallimento con Mathias, Raphaëlle si renderà conto che i suoi sentimenti stanno indubbiamente cambiando nei confronti di Nicolas, ma non sarà troppo tardi? Astrid, dal canto suo, cercherà di avviarsi ad una prima relazione di coppia con Tetsuo. Ma è possibile l’amore tra un autistico e un neurotico?

L’appuntamento con Astrid e Raphaelle è su Giallo a partire dalle 21:10.

