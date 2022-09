Un concerto speciale di Emis Killa a Milano nel 2022, per festeggiare i 10 anni dalla pubblicazione de L’Erba Cattiva. La data evento è quella del 4 dicembre e si terrà ai Magazzini Generali. Un live speciale, occasione per celebrare uno degli album che ha cambiato la storia del rap italiano, che vedeva la luce esattamente 10 anni fa a cura di Emis Killa.

L’Erba Cattiva ha rappresentato un punto di svolta per la musica rap in Italia e uno spartiacque sulla scena mainstream. Ma non solo: grazie a questo disco, Emis Killa è stato riconosciuto – da quel momento in avanti – come uno degli artisti più apprezzati del panorama musicale nostrano.

L’album risale al 2012 ed è stato certificato disco di platino. Al suo interno brani indimenticabili, tra i quali la hit Parole Di Ghiaccio, certificata doppio disco di platino.

In scaletta i successi di quel disco, ma anche i brani più rappresentativi del repertorio di Emis Killa, live per un unico grande appuntamento.

I biglietti saranno disponibili a partire dalle ore 12:00 di giovedì 29 settembre su Vivo Concerti e dalle ore 11:00 di martedì 4 ottobre presso tutte le rivendite autorizzate.

“Tutti gli artisti hanno un periodo a cui sono particolarmente affezionati. Solitamente è quello della svolta, quando da un momento all’altro il tuo nome finisce in bocca a tutti, anche a quelli che non ti conoscevano prima. Il mio periodo d’oro è sicuramente il 2012 e in particolar modo questo disco mi ha portato tanta fortuna consolidandomi come artista. Oggi sono passati dieci anni, e non potevamo non fare nessun tributo. Ho scelto di riportarlo in live, ai magazzini generali, dove tutto è iniziato, quando un migliaio di persone sotto al palco erano un traguardo importante. Sarà un evento unico, per i fan più affezionati che sono cresciuti con quel disco. Ci vediamo lì”, l’invito di Emis Killa ai fan.

