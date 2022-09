Qualcuno grida allo scandalo mentre altri sono pronti a tuffarsi nell’esilarante viaggio di due scrocconi tamarri, alias Pio e Amedeo degli esordi, avranno perso un po’ del loro ‘fascino’ e della loro originalità in Emigratis? La risposta a questa domanda arriverà solo questa sera quando su Canale5 e in prima serata (ebbene sì, avete capito bene) la coppia di pugliesi tornerà a far discutere.

Chi ha seguito Emigratis sa bene qual è la natura del programma e i puristi storceranno un po’ il naso alla scoperta del trasloco dalla seconda serata di Italia1 al prime time di Canale5, questo vuol dire che molte cose poco ‘televisive’ e molto politicamente scorrette saranno evitate? Il punto centrale sta proprio qua visto che, amanti o meno di Pio e Amedeo, la natura di Emigratis è quella di essere dissacrante.

Le anticipazioni rivelano che Emigratis prenderà il via proprio questa sera con la prima delle quattro puntate previste e che creeranno un’unica storia dietro al duo comico “Bufalone” e “Messicano” in giro per Dubai, Las Vegas, Brasile, Londra, Miami, Los Angeles e Parigi coinvolgendo e sconvolgendo personaggi illustri del mondo dello spettacolo, dello sport, della musica.

Gli ospiti (o meglio i mal capitati) della prima puntata di Emigratis sono Mahmood, Paola Catapano, Elisabetta Franchi, Roberto Gualtieri, Roberto Bolle, Ronaldinho, Sebastien Frey, Fabio Briatore, Marco Verratti, Neymar, Ander Herrera e la leggenda dello sport mondiale Mike Tyson che sarà presente in tutte le quattro puntate. Mediaset promette che lo show ci aiuterà a riflettere su tematiche importanti attraverso lo sguardo ironico e schietto dei due padroni di casa al grido di ecosostenibilità.

La nuova edizione di Emigratis sarà un flop? Ancora è difficile dirlo ma siamo sicuri che gli ascolti questa sera voleranno alto per Canale5 nonostante il rivale, Il Commissario Montalbano.