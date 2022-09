Delitti in Paradiso 11 continua su Rai2 con la programmazione dei nuovi episodi in prima visione assoluta: il 28 settembre va in onda il sesto, con una trama che prevede un triplice omicidio per il detective Neville Parker.

Delitti in Paradiso 11 ha debuttato la scorsa estate su Rai2 e dopo una pausa di qualche settimana, seguita all’episodio d’addio al personaggio di Florence, è ripartita in prima serata ogni mercoledì sera. Rai2 trasmette un episodio in prima tv assoluta a settimana, seguita dal poliziesco britannico Professor T.

Ecco la trama del sesto episodio di Delitti in Paradiso 11, dal titolo Senso di Colpa.

Tre persone morte e una in grave pericolo di vita a breve distanza di tempo tra di loro. In un primo momento tutti e tre i casi hanno in comune l’apparente aspetto di cadute accidentali in acqua: l’acqua di un canale, l’acqua di una piscina e l’acqua del mare. Ma che cosa unisce le tre vittime? E come mai l’ultima ha chiamato la polizia per annunciare un omicidio proprio un attimo prima di rischiare di annegare? Sono solo alcuni dei misteriosi interrogativi a cui Neville è chiamato a rispondere.

A seguire Delitti in Paradiso 11 è un nuovo appuntamento con la prima stagione Professor T., anche in questo caso con il sesto episodio, nel quale si indaga su una vicenda familiare. Ecco la trama dell’episodio Caino Abele e Amleto.

James Samson, un imprenditore nel campo delle cellule staminali, padre di un figlio naturale e uno adottivo, e una moglie molto giovane, decide di donare la maggior parte dei suoi beni in beneficenza, ma viene rapito e poi trovato morto…

Sia Delitti in Paradiso 11 che Professor T. sono disponibili anche in streaming su Raiplay.

