Dopo la tornata estiva ritornano i concerti di Manuel Agnelli, questa volta nei club, per presentare il primo album solista Ama Il Prossimo Tuo Come Te Stesso in uscita il 30 settembre.

La voce degli Afterhours ritorna sul palco nella veste inedita di cantautore solista dopo la fortunata serie di concerti che lo hanno visto sui principali palchi italiani durante i mesi estivi. Oggi, a pochi giorni dal lancio del suo primo disco, la voce di Signorina Mani Avanti ha annunciato il suo nuovo calendario indoor a supporto dell’album.

Ecco tutte le date:

03.12.22 – Bari, Demodè Club

04.12.22 – Napoli, Duel Club

07.12.22 – Marghera (Ve), CS Rivolta *(non ci sarà prevendita, i biglietti saranno disponibili in cassa il giorno del concerto)

08.12.22 – Firenze, Viper Theater

11.12.22 – Milano, Alcatraz

14.12.22 – Roma, Orion

16.12.22 – Nonantola (Mo), Vox

17.12.22 – Senigallia (An), Mamamia

Come annunciano da Vertigo, i biglietti per i concerti di Manuel Agnelli nei club saranno disponibili a partire dalle ore 10 di giovedì 29 settembre. Con il nuovo album del cantautore di Bianca la scena alternativa italiana trova nuovo vigore con il ritorno dei grandi nomi degli anni ’90 e 2000.

Oltre al debutto discografico solista di Manuel Agnelli, infatti, il 2022 è l’anno del grande ritorno dei Verdena con Volevo Magia e del nuovo disco dei Marlene Kuntz, Karma Clima, fuori il 30 settembre.

Manuel Agnelli porta con sé il duo Little Pieces Of Marmelade, da lui scoperti durante l’esperienza a X Factor come giudice, che lo hanno accompagnato durante il tour insieme a Giacomo Rossetti dei Negrita e Beatrice Antolini alle tastiere. I LPOM hanno suonato anche nel disco insieme a Rodrigo D’Erasmo, che ha suonato e arrangiato gli archi.

Ecco la tracklist di Ama Il Prossimo Tuo Come Te Stesso:

01 Tra Mille Anni Mille Anni Fa

02 Signorina Mani Avanti

03 Proci

04 Milano Con La Peste

05 Lo Sposo Sulla Torta

06 Severodonetsk

07 Guerra E Pop Corn

08 Pam Pum Pam

09 La Profondità Degli Abissi

10 Ama Il Prossimo Tuo Come Te Stesso

Continua a leggere su optimagazine.com