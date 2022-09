Google ha iniziato a distribuire una nuova versione di Android Auto per tutti gli utenti che sono iscritti al programma beta: si tratta di Android Auto 8.2, introducendo un dock rinnovato alla tanto attesa riprogettazione di “Coolwalk“. Come è stato mostrato più volte nell’ultimo anno, il colosso di Mountain View ha lavorato a una riprogettazione dell’interfaccia utente di Android Auto sugli schermi delle auto. Tale riprogettazione è soprannominata appunto “Coolwalk“, che l’azienda californiana durante l’evento Google I/O 2022 di maggio scorso aveva promesso agli utenti il suo arrivo, pur non essendo stata introdotta con l’ultima versione.

Tra i cambiamenti apportati sull’ultima versione di Android Auto 8.2 beta risulta il miglioramento della funzione “Non disturbare” e la modalità “Buio” sull’interfaccia utente adesso non dipende più dallo smartphone. Le novità riguardano anche correzioni di bug di sistema ed altri miglioramenti. Con il rilascio delle prime build della nuova versione beta, scopriamo che Google si è messo a lavoro su un nuovo programma per la riprogettazione di Coolwalk, che andrebbe a sostituire quello esistente. Da ciò che è stato rivelato, la principale differenza nel design è che il rail dock consente di visualizzare fino ad un massimo di quattro icone di app, semplificando il passaggio da un’app all’altra, indubbiamente quando questo è sicuro.

Stando agli ultimi aggiornamenti Mishaal Rahman è stato capace di abilitare il nuovo design del dock per Android Auto, mostrandolo su Twitter (con l’aiuto di una disposizione del tablet appositamente modificata). Il nuovo dock dispone di tre icone di app rispettivamente per la navigazione, i media e la comunicazione. Quando aprite una nuova app in ognuna categoria, ad esempio aprendo Google Podcast dopo aver utilizzato Spotify, la nuova app prende il posto di quel punto nel dock recentemente usufruita. Se volete scaricare l’ultima versione (sia stabile che beta) di Android Auto 8.2, occorre andare sul Google Play Store.

