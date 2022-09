L’uscita di iOS 16.1 non è ancora nota e davvero prossima, nonostante (nelle ultime ore) si sia provveduto al rilascio della terza beta dell’aggiornamento Apple. La versione specifica ha portato con se delle novità anche importanti, eppure il firmware incrementale non sembra ancora maturo per il rilascio definitivo.

Le novità di iOS 16.1

Prima di concentrarci sui probabili tempi di uscita di iOS 16.1, è giusto focalizzarsi su cosa è venuto fuori dall’analisi dell’ultima beta proposta dagli sviluppatori. La release di queste ore porta con se due principali novità, oltre ad un certo numero di piccole correzioni e ottimizzazioni. Il primo grosso passo in avanti è rappresentato dalla sezione Sfondi dell’app: in quest’ultima ora è possibile cambiare rapidamente lo sfondo, grazie alla specifica interfaccia rinnovata.

Sempre tra le novità scovate nell’ultimo aggiornamento, c’è quella per l’integrazione di SOS di emergenza via satellite e Trova il mio satellite. La specifica funzionalità sarà garantita solo agli iPhone 14 dal prossimo mese di novembre, ma nel codice dell’aggiornamento sono stati scovati i comandi utili per procedere alle chiamate quando non si è coperti dalla propria rete cellulare.

Tempi di rilascio

La beta 3, anche per gli aspetti di sviluppo lasciati ancora in sospeso, non sembra per nulla essere la versione sperimentale più vicina all’aggiornamento definitivo Apple. La release per tutti dovrebbe arrivare comunque nel mese di ottobre, in concomitanza con il lancio hardware di nuovi iPad e Mac. Questi ultimi non dovrebbero avere un loro evento di lancio ma in ogni caso, saranno annunciati grazie ad un comunicato ufficiale. La loro collocazione temporale potrebbe essere quella della metà del prossimo mese ma attendiamo naturalmente delle conferme in merito e a quel punto sapremo anche quando il nuovo aggiornamento software potrà arrivare in tutto il mondo (anche per risolvere una serie di problemi legati all’attuale iOS 16).

