Si conclude I May Destroy You su Sky, la pluripremiata miniserie creata, scritta, co-diretta e prodotta da Michaela Coel. Stasera 27 settembre andranno in onda gli ultimi sei episodi.

Di seguito le anticipazioni. Si parte dall’episodio 1×07:

Arabella accetta di lavorare al fianco di Theo in una start-up di consegne vegane. Terry prende misure segrete per assicurarsi che Simon non si presenti alla sua festa di compleanno.

Nell’episodio 1×08:

In preda allo sviluppo demoralizzante delle indagini, Arabella escogita un piano rischioso per “suscitare gioia” e convince Terry a finanziarlo. Dopo la sua aggressione, Kwame sfida se stesso a esplorare l’intero spettro della sua sessualità.

Nell’episodio 1×09:

La presenza sui social media di Arabella la vede più incollata al telefono che mai, interiorizzando lo stress dei suoi follower. A una festa di Halloween, Kwame parla del suo esperimento sessuale.

Nell’episodio 1×10:

Dopo che Simon ha lanciato una notizia bomba, Arabella partecipa alla cena di compleanno di sua madre, dove riaffiorano ricordi dolorosi e dimenticati da tempo. Il gioco senza vincoli di Kwame lo porta da Tyrone, uno sconosciuto in cerca di un diverso tipo di connessione.

Nell’episodio 1×11:

Arabella riprende il suo lavoro e continua a sorvegliare la scena della sua aggressione. Kwame segue Tyrone in un territorio inesplorato e Terry ha un po’ di fortuna nel lavoro e nell’amore.

La serata si conclude con l’episodio 1×12, finale di stagione e di serie:

Quando il ricordo del suo assalto le torna alla mente, Arabella trascina fuori l’ultimo dei suoi demoni da sotto il letto – una volta per tutte.

Nel cast principale della serie: Michaela Coel nel ruolo di Arabella; Weruche Opia è Terry; Paapa Essiedu è Kwane.

L’appuntamento con I May Destroy You su Sky è per stasera alle 21:15. La serie sarà ovviamente disponibile in streaming su NOW e on demand.

Continua a leggere su optimagazine.com.