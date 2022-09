Il secondo episodio di Grey’s Anatomy 19 sembra avere il chiaro intento di riportare la trama della serie alle sue origini: un caso medico misterioso impegna i nuovi specializzandi, mentre il paziente sembra peggiorare a vista d’occhio. La competizione tra i nuovi arrivati in ospedale sarà cruciale per scoprire le cause del malore e formulare la giusta diagnosi.

La trama del secondo episodio di Grey’s Anatomy 19, in onda su ABC il prossimo 13 ottobre, sembra ricordare il caso di Katie Bryce, raccontato nel primissimo episodio della serie, Quando il gioco si fa duro: il mistero della giovane, colpita da continui attacchi epilettici senza una causa apparente, aveva innescato una competizione tra i tirocinanti per scoprire l’origine della sua patologia. A capirne la natura sono Meredith e Cristina, ma solo la prima viene ricompensata entrando in sala operatoria col neurochirurgo Derek Shepherd, con cui aveva dormito la notte prima senza sapere chi fosse. In questa première di serie furono poste le basi per l’intero impianto della formula Grey’s Anatomy: misteri medici da risolvere, sfide professionali e intrecci amorosi complicati.

Ecco la trama del secondo episodio di Grey’s Anatomy 19, dal titolo Non me lo aspettavo.

I chirurghi e gli stagisti coinvolti lavorano insieme per risolvere un mistero medico quando un ragazzo del college arriva con quella che all’inizio sembra un’intossicazione alimentare, ma ha crescenti e terribili complicazioni. Nel frattempo, Jo trascorre la sua giornata libera con Bailey.

Come sempre anche il secondo episodio di Grey’s Anatomy 19 sarà anticipato su ABC dallo spin-off Station 19 6: ecco la trama del secondo episodio della stagione.

Travis discute della sua posizione nella corsa al sindaco poiché è determinato a cacciare Dixon, mentre Maya ammette di averlo ricattato. Nel frattempo, la squadra viene chiamata a fronteggiare un incendio in un complesso di appartamenti in rovina che rivela una causa inquietante.

