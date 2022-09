Robbie Williams morto? No, lui è quello che annuncia il tour mondiale per festeggiare i 25 anni di carriera a suon di hit storiche e successi del suo repertorio; è un altro Williams quello morto. Non si chiama Robbie ma Robin.

Torna puntuale la bufala su Robbie Williams morto ma il cantante è vivo e vegeto. Ha appena rilasciato il nuovo disco XXV e ha annunciato la tournée europea che lo porterà anche in Italia nel 2023 per un unico concerto-evento a Bologna. Sarà una grande festa, all’Unipol Arena, con tutti i suoi successi in scaletta, un live tutto da cantare per festeggiare con lui i 25 anni del suo percorso artistico nel mondo della musica.

Quello morto è invece Robin Williams.

Come è morto Robin Williams

Un Williams morto esiste davvero: è Robin Williams, l’attore e comico americano che ha lasciato questa vita nel 2014. Era l’11 agosto 2014, quando Robin Williams venne rinvenuto privo di sensi dai vigili del fuoco. Si trovava nella sua casa di Paradise Cat, in California. Erano le ore 12.04 quando è stato dichiarato morto.

Il referto del medico legale parlava di morte per asfissia, un probabile suicidio. Successivamente, le indagini della polizia portarono ad attribuire il decesso al suicidio certo. L’attore si era impiccato con una cintura fissata alla maniglia della porta della sua camera da letto. Il corpo di Robin Williams è stato cremato e le sue ceneri sono state sparse nella baia di San Francisco.

Alla base di questo gesto estremo, la scoperta della malattia. Qualche giorno dopo, infatti, la moglie di Robin Williams, Susan Schneider, rivelò che l’attore aveva appena scoperto di essere affetto dal Parkinson.

