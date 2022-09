Con l’arrivo dell’autunno le castagne fanno la loro comparsa sui banchi del mercato ortofrutticolo. Sono uno dei simboli di questa stagione, grazie ai loro colori e alla loro forma inconfondibile. L’Italia, soprattutto nell’area appenninica, è tra i grandi produttori di questo frutto unico, sia per il gusto che per le proprietà nutritive.



Sono infatti notevoli gli effetti benefici delle castagne sul nostro organismo, soprattutto per intestino e sistema cardiocircolatorio.



Le castagne non contengono glutine, nonostante abbiano delle proprietà che li accomuna a molti cereali. Possono essere dunque consumate da persone celiache

Quali sono le proprietà nutritive delle castagne?

Fonte di energia per il nostro organismo

Siccome sono ricche di carboidrati, le castagne sono dei ricostituenti naturali, ottime per recuperare dopo un esercizio fisico e contrastare stanchezza e stress. Il loro alto valore energetico le rende anche un alleato per combattere l’influenza invernale. Siccome sono molto caloriche è bene non esagerare e limitarsi a mangiarle non più di tre volte a settimana. Sono sconsigliate a soggetti obesi, o a chi soffre di diabete o colite. Ricche di ferro

Le castagne sono particolarmente consigliate a chi soffre di anemia. Grazie all’alta concentrazione di acido folico, sostanza che previene malformazioni del feto, questo frutto è particolarmente indicato per le donne in gravidanza. Ottime per l’intestino

Essendo ricche di fibre, le castagne sono utilissime per chi soffre di stitichezza. Aiutano a regolarizzare l’attività intestinale. A tal proposito è sempre meglio cuocerle prima di mangiarle: crude potrebbero rivelarsi irritanti per la mucosa intestinale. Buone anche per il sistema nervoso

I suoi sali minerali contribuiscono a mantenere attivo il sistema nervoso. La presenza di fosforo rende le castagne particolarmente efficaci per sviluppare memoria e concentrazione. Fanno bene al cuore

Le castagne sono prive di colesterolo. Le fibre vegetali, inoltre, contrastano la formazione del colesterolo cattivo (LDL). Risultano dunque utilissime al sistema cardiocircolatorio e prevengono alcune patologie del cuore.

Infine, fuori lista, il motivo principale per cui la maggior parte delle persone sceglie di mangiare le castagne: sono gustosissime!