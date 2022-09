Ci sono riscontri interessanti, in queste ore, per quanto riguarda il Samsung Galaxy S22. Tutto ruota, come sempre, attorno alla distribuzione dell’aggiornamento con One UI 5.0, considerando il fatto che si tratta del pacchetto software più atteso e importante del 2022. La questione calda è focalizzata sulla beta 3, di cui vi abbiamo parlato con un altro articolo la scorsa settimana, se non altro perché in questa fase tutti sono concentrati sugli effetti del pacchetto software per quanto concerne la durata della batteria.

Come va la batteria del Samsung Galaxy S22 dopo il rilascio della beta 3 di One UI 5.0

Non era affatto scontato che i feedback sul Samsung Galaxy S22 potessero essere positivi a proposito dell’autonomia del device, soprattutto considerando alcuni problemi sparsi qua e là che hanno caratterizzato la beta 3 di One UI 5.0. Ancora presto per emettere sentenze definitive, ma il rilascio delle ultime due beta sembra aumentare la durata della batteria con alcuni accorgimenti ancora non specificati dal produttore. Entro la fine di questa settimana, per forza di cose, si avranno le idee più chiare, ma i presupposti sono particolarmente interessanti. Anche per il pubblico italiano.

Per quanto riguarda le altre novità venute a galla in questi giorni, sappiamo che gli sviluppatori hanno anche ottimizzato il design dell’interfaccia utente del processo di registrazione delle impronte digitali. Un altro plus significativo per chi si ritrova con un Samsung Galaxy S22, oltre al fatto che sia possibile personalizzare ulteriormente il widget dell’orologio della schermata di blocco con sei caratteri, cinque stili e dieci colori dei caratteri preimpostati.

Staremo a vedere come evolveranno le cose per gli utenti in possesso di un Samsung Galaxy S23, in vista della distribuzione dell’aggiornamento con Android 13 e One UI 5.0 in versione stabile.