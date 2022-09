Ci sono problemi per Google Wallet, per cui pare impossibile per alcuni utenti effettuare pagamenti per via di presenti disguidi legati alla sicurezza. Le segnalazioni in Rete sono ormai tante, a dimostrazione del fatto che non si tratta di episodi sporadici, magari non correlati tra loro, bensì di un guasto generalizzato. I problemi di Google Wallet si presentano anche su dispositivi non ‘modificati’, ovvero a bordo dei quali non sia stato forzato il root o sbloccato il bootloader (questo vuol dire che il disturbo si presenta a prescindere che il dispositivo in questione sia stato modificato o meno, cosa che non c’entra col sopraggiungere dei problemi di Google Wallet).

Non ci sono soluzioni apparenti, come nel caso dello svuotamento della cache dell’applicazione, che non è in grado di risolvere le cose. Stando ad un’ultima ipotesi trapelata in Rete, i problemi di Google Wallet potrebbero essere legati a SafetyNet Attestation API, un sistema di cui il colosso di Mountain View si avvale per garantire che il device non venga compromesso e quindi esposto alla trasmissione involontaria di dati sensibili circa le carte di pagamento aggiunte al servizio (anche se Google Wallet dovrebbe ormai essere passato alla tecnologia di sicurezza Play Integrity API).

Per adesso non ci sono prese di posizione ufficiale da parte di Big G circa i problemi di Google Wallet, anche se si spera francamente l’azienda statunitense possa trovare una soluzione in tempi brevi (non è bello non essere liberi di usare Google Wallet per i propri pagamenti quando si è magari abituati a farlo quotidianamente, anche per le transazioni minori). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

