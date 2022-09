Il percorso verso l’aggiornamento One UI 5.0 con Android 13 per i dispositivi Samsung sta stupendo non poco in queste settimane. Lo scorso 21 settembre, dopo un arresto forzato della beta per alcuni problemi, il programma sperimentale è ripartito inaspettatamente per i Galaxy S22. In queste ore, al contrario, apprendiamo che un dispositivo di fascia media ha cominciato a testare l’esperienza software: si tratta del Samsung Galaxy A53 e la mossa è di certo inaspettata.

La One UU 5.0 dovrebbe giungere su un certo numero di dispositivi entro la fine dell’anno nella sua versione definitiva. In particolar modo, tra gli smartphone meritevoli dell’update immediato ci sono gli attuali Samsung Galaxy S22 ma anche i Galaxy S21 e i pieghevoli Z Fold e Z Flip delle ultime due generazioni. Proprio pochi giorni fa, era circolata la notizia per la quale Samsung sarebbe stata pronta ad attualizzare in una prima fase anche il Samsung Galaxy A53 all’interno delle soluzioni di fascia media. Ebbene, in linea con questo tipo di notizia, è appena giunta la conferma della prima beta dedicata al Samsung Galaxy A52, per il momento destinata all’India.

La mossa di Samsung stupisce e non poco. Da sempre le beta di nuovi e importanti aggiornamenti sono state sempre garantite a dispositivi di fascia alta e recenti. L’attuale passaggio per il Samsung Galaxy A52 non era previsto (si era parlato tra l’altro del modello A53 in precedenza) ma denota la volontà del produttore di garantire la migliore esperienza software (quanto prima) al maggior numero di dispositivi possibili. Il fatto che un dispositivo di fascia media, molto probabilmente, riuscirà a ricevere il corposo aggiornamento prima della fine dell’anno, è un gran punto a favore del post vendita del marchio. Dall’India, il programma sperimentale dovrebbe presto arrivare anche altrove e anche se (molto probabilmente) l’Italia non rientrerà tra i paesi beneficiari, il rilascio definitivo dovrebbe essere garantito ben prima del previsto.

