Le immagini catturate dal satellite statunitense Landsat 9 il 14 settembre scorso di Nasa e Usgs, e da Sentinel-2 del programma di osservazione della Terra Copernicus, di Agenzia spaziale europea (Esa) e Commissione europea, sembrano assolutamente sbalordire. Nell’Oceano Pacifico è nata, in appena 11 ore di tempo, una nuova isola. Tutto è partito dal risveglio del vulcano sottomarino Home Reef, che tra il 9 e il 10 settembre e nei dì successivi, ha ripreso la propria attività emettendo lava, vapore e cenere dopo essere stato in silenzio per 16 anni.

L’Home Reef fa parte di una dorsale oceanica che si estende dalla Nuova Zelanda a Tonga, in una zona in cui la placca dell’Oceano Pacifico sta rapidamente scivolando sotto altre due placche, ovvero quella di Kermadec e quella di Tonga, alla strabiliante velocità di 24 centimetri all’anno. Come detto, appena 11 ore dopo ecco affiorare la nuova isola lavica, che dai 4 mila metri quadrati iniziali di estensione per un’altezza di 10 metri, dopo meno di una settimana, è arrivata a misurare 24 mila metri quadri di superficie. Le immagini consentono di prendere visione immediata della lunga scia di vapori e cenere che emerge dall’acqua; nelle vicinanza del cratere sottomarino, l’acqua appare di un colore verdastro per la presenza di particelle in sospensione come zolfo e roccia lavica che la rendono calda e piuttosto acidognola.

Non si sa per quanto tempo l’isola durerà visto che la roccia lavica non resisterà molto alle onde del mare. Già in passato, nel 2006, Home Reeef aveva già generato un’isola che, però, è stata erosa dalle onde nell’arco di un anno. Nel 2020 quella formata all’eruzione del vicino vulcano Late‘iki si è volatilizzata dopo appena due mesi. Ci sono delle eccezioni però, come quella di un’isola creata nel 1995 dallo stesso vulcano che è durata per ben 25 anni.

