Nunzio e Cosmary stanno insieme: ormai è ufficiale. Lo conferma il ballerino sui social, nel momento in cui la sua ragazza debutta come velina a Striscia la Notizia. Cosmary velina è una novità dell’edizione 2022 che tanto piace ai fan di Amici di Maria De Filippi e galeotto fu proprio il programma Mediaset, dove, tra gli altri, Cosmay aveva conosciuto il cantante Alex.

Cosmary e Alex

Sembrava esserci del tenero tra Cosmary e Alex e a riflettori spenti la relazione è proseguita. All’interno del programma avevano fatto chiacchierare. Il loro era un rapporto molto stretto, che è poi sfociato in una storia d’amore, giunta ormai al capolinea. “La mia relazione con Alex è terminata, a volte non tutto va come ti aspetti e questo può fare male. Vi prego di rispettare questo momento”, aveva scritto Cosmary sui social nel mondo dell’addio ad Alex. Poi ha ritrovato Nunzio, e il sorriso.

Nunzio e Cosmary

Cosmary Fasanelli ha scelto Nunzio. Nunzio e Cosmary stanno insieme, sono ufficialmente una coppia. A confermare la relazione sentimentale è stato lo stesso Nunzio sui social prima condividendo una foto e poi parole bellissime per la sua Cosmary. Nel momento in cui per lei si prospettava la nuova avventura su Canale 5, come velina a Striscia la Notizia, infatti, Nunzio ha scritto bellissime frasi accennando ad un amore sussurrato di cui non vuole ancora parlare.

“Dell’amore non mi va di parlarne perché sono scettico, ero un po’ scettico sull’argomento però ad oggi, per l’esperienza che sto vivendo, posso dirti che è bello cioè è tutto nuovo, è una cosa più grande di noi purtroppo. Quando tu vuoi bene ad una persona nella vita penso che non c’è niente di più bello e vero. E soprattuto è ancora più bello quando è inaspettato. Quando arriva dal nulla dici “aspetta un attimo” però non lo puoi controllare. La situazione è questa”, le parole di Nunzio su Cosmary che confermano i gossip.

