WhatsApp è pronta ad aggiungere ai propri strumenti alcune funzioni per consentire l’invio di un link di partecipazione a chiamate e l’introduzione delle videochiamate di gruppo criptate fino ad un massimo di 32 membri. Lo ha annunciato da poco proprio Mark Zuckerberg, CEO di Meta, dal proprio account Facebook. L’opzione ‘Link per le chiamate‘ sarà disponibile nella sezione ‘Chiamate‘, così da creare il link da condividere con i propri amici per poter lanciare chiamate con un tocco solo.

Il CEO ha anche fatto sapere che è stato avviato il test per le videochiamate di gruppo criptate fino a 32 partecipanti: la funzione è, al momento, al vaglio dei beta tester con oltre 1000 test al dì per assicurare una qualità delle chiamate adeguata. I link per le chiamate sarà lanciata su WhatsApp durante questa settimana, mentre le videochiamate fino a 32 partecipanti arriveranno prossimamente (manca una data precisa, in questo caso, ma immaginiamo non mancherà senz’altro troppo tempo). Per la funzione di link per le chiamate gli utenti dovranno aggiornare WhatsApp all’ultima versione disponibile.

Vi ricordiamo, infine, che il team di sviluppo sotteso a WhatsApp sta anche lavorando all’aggiornamento di stato tramite note vocali (ve ne abbiamo parlato in questo articolo dedicato), un argomento molto controverso che sta suscitando parere contrastanti tra gli utenti (potrà pure arrivare, ma non è detto gli utenti contraria debbano utilizzare per forza la funzione, quindi non vediamo proprio dove sia il problema). A voi personalmente quanto piacerà poter aggiornare il vostro stato con una nota vocale di pochi secondi (non potrete dilungarvi troppo, ma essere necessariamente sintetici per esprimere il vostro stato d’animo in qualche istante)? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box che vedete qui sotto.

