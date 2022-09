Periodo piuttosto curioso, questo. Da una parte ci viene ripetuto come un mantra, un mantra orribile, intendiamoci, almeno per noi nati nel Novecento, che la musica incisa e proposta per come la conoscevamo un tempo non esisterà più, addio album, addio supporto fisico, addio lavori concepiti per un ascolto che non sia fugace, distratto, diciamolo, di merda. Non a caso scopriamo che quegli artisti che un tempo avrebbero venduto secchiate di quei dischi, fisici, le grandi popstar italiane, hanno tutte virato su tour imponenti, perché tanto la gente i soldi per i biglietti dei grandi concerti, quelli nei palasport, negli stadi, nelle grandi arene li trova, sono i concerti piccoli, piccolissimi a essere in affanno, i piccoli eventi destinati all’estinzione. Ecco, a complicare il tutto c’è il fatto che, contrapposto a questo mantra orribile, questo autunno che si presenta alle porte carico di brutti presagi, le elezioni, le guerre, il caro bollette, la pasta cotta col fuoco spento, le docce brevi, brevissime, ci propone una carrellata imponente di uscite proprio di quei big lì, quelli che su Spotify affannano dietro i Paky e i Rhove, quelli che in teoria avrebbero dovuto mollare il colpo, puntare sui live e tanti saluti.

Così ecco che arriva Eros Ramazzotti, ecco che arriva Marco Mengoni, ecco che arriva Tiziano Ferro, ecco che arriva Biagio Antonacci, ecco che arriva Elisa con un triplo dal vivo, ecco che arriva Fabrizio Moro, ecco che forse arriva finalmente Giorgia, ecco cche Laura Pausini è lì in studio con Jacopo Pesce.

Ora, delle due l’una, o è vero che il futuro è di chi sforna un brano ogni tot giorni, seguendo il dictat di Daniel Ek, amministratore delegato di Spotify, Jovanotti sembra essere l’unico a aver seguito pedissequamente il dictat, relegando i vecchi giganti della discografia in un mondo fatto di megaeventi dal vivo, biglietto dopo biglietto, o ancora oggi i vecchi giganti pensano che per poter convincere la gente a sganciare soldini profumati per comprare biglietti sempre più cari serva l’incentivo di un nuovo disco, uso appositamente una parola antica, disco che, se tanto mi da tanto, è destinato a non essere poi cagato chissà quanto dal pubblico attuale, pubblico che ci dice Enzo Mazza, il Tavecchio della discografia a capo della FIMI, è ormai tutta a appannaggio dello streaming. Neanche a dire che a guidare questa poco silenziosa rivoluzione contro il mercato discografico sia la qualità artistica, perché a occhio di qualità in queste uscite non ce ne dovrebbe essere proprio tantissima, questo ci dicono i dischi già in circolazione, penso al singolo di Tiziano Ferro, a quello di Mengoni, a quello di Elisa, all’album di Eros, che è sicuramente un passo avanti rispetto agli ultimi lavori di studio del cantautore romano, ma un passo avanti rispetto all’abisso di quell’orrore è sempre qualcosa che si trova almeno un centinaio di metri sotto il livello del mare, niente di lodevole, giusto qualcosa di decente.

Ora, fatta la tara sull’irrazionalità che da sempre governa il magico mondo della discografia, troppo spesso governata da capitani di ventura privi di senso dell’orientamento e di buon gusto, e superato l’amletico dubbio se tutto ciò non sia dovuto più che altro a un ultimo movimento di coda di una lucertola ormai da tempo passata a miglior vita, un disco avrebbe anche potuto essere letto così, ma siamo davvero di fronte a una sorta di remake dell’invasione degli Ultracorpi, santo Dio, lo scenario che ci si dipana davanti agli occhi risulta essere quello di un gruppo ben rimpolpato di ex blockbuster del tutto intenzionato a non mollare il colpo, come fanno certi cagnolini cui il padrone è morto e loro non ne vogliono sapere e tutti i giorni stanno lì sulla tomba a aspettare un segno, un fischio, un legnetto lanciato per essere riportato scodinzolanti. Il risultato è una guerra anomala combattuta a suon di canzoni, da una parte i tanti bimbiminkia dai nomi improbabili che campano su una sola e una canzone soltanto, dalla Shakerando di Rhove in giù, sfido io chi è in grado di nominare almeno tre canzoni di quel Sirio di Lazza che praticamente nel 2022 ha occupato militarmente la vetta della classifica degli album senza accennare a scivolare in basso, dall’altra i vecchi marpioni che provano a replicare loro stessi, vedi Eros, provano a fare i classici, vedi Tiziano Ferro che butta lì la sua versione de I migliori anni della nostra vita di Zero, o fanno l’occhiolino ai giovani, e qui l’elenco è lungo, da Elisa fino alla Pausini che canta Madame. Una specie di incubo a occhi aperti, dove a cacciare indietro le armate della notte dei tanti e troppi tormentoni estivi, a suon di Reggaeton e di collaborazioni che si svolgono con la regola di A duetta con B, C duetta con D, A duetta con C, D duetta con B in loop, arriva una nuova armata della notte, forse più una armata Brancaleone, che prende il peggio di oggi e lo mashuppa col peggio di ieri.

In tutto questo, perché lo diceva De Andrè e io voglio profondamente crederci, dal letame nascono i fiori, c’è chi, consapevole che col mercato degli uni e degli altri non avrebbe comunque chance di entrare in contatto, prova a fare semplicemente la propria musica, puntando dritto alla qualità e alla qualità soltanto, col risultato magari che gli va di culo e tira fuori una canzone che finisce per caso in un video di Tik Tok e diventa un caso nazionale. Parlo di una grande cantautrice come Olivia XX, il cui album d’esordio, XX, la terza X è evidentemente caduta in tipografia, negandole quantomeno la possibilità di aprire un profilo su Onlyfans e farsi qualche milione di euro, lei che non disdegna di apparire desnuda e ironica nei suoi social, si scherza, eh, Olivaia XX il cui album d’esordio XX è un gioiello prezioso, fatto di canzoni canzoni, di quelle che migliorano con l’ascolto, classiche e contemporanee al tempo stesso, malinconiche e sarcastiche, provateci voi a esserlo allo stesso momento, vi bastino i versi “Mi volevi nuda con due gocce di Chanel, sono nuda ma le gocce sono di Cynar”, tratte da quel capolavoro tutto da scoprire di Poi te ne vai. Un artista che un paese decente terrebbe con cura da conto, ma siamo in Italia, corriamo dietro ai Tananai o alle Mare Sattei, noi, poveri cretini che non siamo altro, mica ci prendiamo cura di chi merita, lì pronta a andare a dormire con addosso solo cinque gocce di Cynar.

Continua a leggere su Optimagazine.com