Conclusa l’ultima partita dell’Italia in Nations League con una vittoria contro l’Ungheria per 2-0 che vale il passaggio alle semifinali della competizione, adesso le squadre di Serie A sono pronte al tour de force prima che i calciatori ripartiranno per disputare a dicembre il Mondiale in Qatar. Per quanto riguarda il Napoli di mister Spalletti, la prossima partita di campionato è in programma sabato 1 ottobre allo Stadio Maradona contro l’ostico Torino di Juric e con fischio d’inizio alle ore 15.00.

Importanti novità, in vista della sfida contro i granata, giungono proprio dall’infermeria: infatti, il tecnico toscano potrà contare di nuovo sul rientro di Diego Demme e molto probabilmente avrà in panchina anche Matteo Politano. Quest’ultimo è reduce da un infortunio alla caviglia rimediato nel match contro il Milan riportando una distrazione del legamento peroneo astragalico anteriore destro. Per quanto riguarda Victor Osimhen, invece, si dovrà ancora aspettare, anche se il nigeriano sta facendo passi da gigante verso la guarigione. Il numero 21 azzurro è il vero protagonista delle ultime partite del Napoli, andando in rete sia in Champions League contro i Rangers che contro il Milan, segnando due rigori fondamentali.

Enrico Castellacci, ex capo medico della Nazionale italiana, è intervenuto sull’infortunio del 29enne romano e sui possibili tempi di recupero, dichiarando che si è trattata di una leggera lesione e che è stato molto fortunato, perché in caso di infortunio più serio, il problema sarebbe stato maggiormente impegnativo da risolvere. Stando a quanto riferito nel comunicato ufficiale della SSC Napoli, l’attaccante ex Sassuolo e Inter ha già iniziato a svolgere lavoro personalizzato in campo. Per giunta, nell’edizione giornaliera di ‘Tuttosport’, si parla di un recupero lampo di Politano con l’elevata possibilità di vederlo addirittura seduto in panchina già nel prossimo match di sabato pomeriggio contro il Torino: il noto quotidiano sportivo ha spiegato che la caviglia dell’esterno d’attacco azzurro sta migliorando e facendo grandi progressi, al punto da poter già rientrare tra i convocati di Spalletti per la prossima sfida.

Continua a leggere su optimagazine.com