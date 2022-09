Ci siamo, finalmente Imma Tataranni 2 torna in onda su Rai1 per la gioia dei fan di Vanessa Scalera. La bella rossa tornerà ad occupare il prime time della rete ammiraglia Rai e, in particolare, questa settimana lo farà per ben due volte andando in onda oggi e poi il 29 settembre, al giovedì sera, facendo un notevole passo avanti nella storia dopo un anno, o quasi, di attesa.

Cuori in crisi, matrimoni allo sbaraglio ed una possibile gravidanza potrebbero mettere in crisi i protagonisti di Imma Tataranni 2 mentre la bella protagonista dovrà occuparsi anche dei suoi casi, cosa succederà in questi primi episodi? Nell’ultima puntata l’abbiamo vista mentire a Pietro mentre è fuori con Calogiuri ed è proprio da qui che riparte la seri con la seconda parte della seconda stagione.

Il marito di Imma scopre che la moglie ha mentito perché sul suo cellulare arriva la foto chela ritrae molto vicina a Calogiuri. In realtà, Imma è stata con Calogiuri nella casa che il ragazzo condivide con Jessica da quando stanno insieme, ma solo per raccogliere la deposizione di Giulio Bruno, l’architetto che ha deciso di collaborare con la giustizia e che fornisce la prova della relazione tra Saverio Romaniello e la cosca ‘ndranghetista dei Mazzocca.

Che cosa succederà nei nuovi episodi della seconda stagione di "Imma Tataranni – Sostituto Procuratore"?

STASERA, #27settembre, e giovedì, #29settembre, in prima serata su Rai1 e RaiPlay.#ImmaTataranni2 pic.twitter.com/t36WYoNJ3b — Rai1 (@RaiUno) September 27, 2022

Sono proprio i suoi nemici a voler mettere con le spalle al muro la protagonista? Anche riceverà la stessa foto e questo lascia pensare che la risposta a questa domanda sia proprio sì. Il lavoro potrebbe andare a rotoli mentre nella vita privata tutto si complica almeno fino a che, grazie a un incontro casuale, Calogiuri chiede scusa a Pietro, aggiungendo anche che sta per sposarsi con Jessica e che nella sua vita c’è una grande novità, si tratta di una gravidanza inattesa?

Il quinto episodio della seconda stagione di Imma Tataranni si intitola Il peso dell’anima ed è quello che andrà in onda oggi su Rai1, il sesto sarà in prima serata giovedì “La doppia vita di Mister E“.