Con il finale di Harrow 3 termina la programmazione della serie in chiaro su Top Crime: gli ultimi due episodi sono trasmessi dal canale 39 del digitale terrestre, in prima serata, martedì 27 settembre.

Il finale di Harrow 3 è consta degli episodi 9 e 10, che concludono la stagione e di fatto, almeno finora, anche la serie: dal 2021, infatti, anno di debutto della stagione 3, Harrow non è stata più rinnovata dall’emittente televisiva ABC. In Italia la serie è stata trasmessa in anteprima assoluta su Fox Crime, per poi debuttare in chiaro sul canale Mediaset Top Crime.

Ecco le trame del finale di Harrow 3, composto degli episodi 9 e 10 intitolati rispettivamente Come viene punito un uomo innocente e Dall’inizio. Quest’ultimo, in particolare, vede il protagonista Harrow (interpretato da Ioan Gruffudd) alle prese con una scelta decisiva per il suo futuro e quello di suo figlio.

Mentre Harrow indaga su uno sconcertante caso che coinvolge alcuni fratelli, James avvicina un pericolo alla sua sorellastra come mai era successo prima.

Harrow finisce in una posizione difficilissima quando un ragazzo molto malato ha bisogno di lui proprio mentre Mila lo convoca per negoziare il rilascio di suo figlio.

Il finale di Harrow 3 rappresenta ad oggi anche la conclusione di questo poliziesco legale di produzione australiana, creato da Stephen M. Irwin e Leigh McGrath. Il suo debutto risale al 2018 e dopo la fine della terza stagione nel 2021 è ormai chiaro che non avrà un seguito. La serie è disponibile anche in streaming su Infinity.

