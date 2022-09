Il Collegio 7 non va in onda oggi, 27 settembre, e i fan sono già in crisi. In molti dalle anticipazioni avevano appreso la data di messa in onda della nuova edizione ma quello che non sanno è che il programma ha perso il suo posto e che questa sera su Rai2 non troveranno Nino Frassica pronto a raccontare le disavventure dei nuovi collegiali bensì Bad Boys for Life con Will Smith e Martin Lawrence.

Davide Maggio ha fatto sapere che Il Collegio 7 non va in onda oggi, 27 settembre, su Rai2 ma non lo farà nemmeno nei prossimi giorni perché la Rai ha pensato bene di rimandare la messa in onda al prossimo 18 ottobre, data da confermare. Il programma dovrebbe andare in onda al martedì sera tenendo compagnia al pubblico per tutto il mese di novembre, quasi a ridosso della ‘pausa’ della stagione coprendo così anche il posto che ha lasciato vacante il rinvio di Boomerissima, il programma che riporterà Alessia Marcuzzi in tv.

📍#BadBoysforLife alle 21:20 su #Rai2 e in live streaming su #RaiPlay 🔜📺📲 pic.twitter.com/guB2tlmKkL — Rai2 (@RaiDue) September 27, 2022

Da oggi, però, e fino al prossimo 7 ottobre intorno alle 20.25 ci sarà una sorta di fascia quotidiana in cui la neo voce narrante, Nino Frassica, racconterà la nuova edizione parlando dei protagonisti e della loro vita.

I ragazzi quest’anno saranno suddivisi in due classi e dietro i banchi troveremo Alessia Bruscia, 14 anni; Elisa Angius, 15 anni; Alessandro Bosatelli, 14enne; Sofia Brixel, 16enne di Chiavari; Davide Cagnes, 17enne di Montebelluna (Treviso); Mattia Camorani, 15enne di Faeza (Ravenna); Davide Di Franco, 16enne di Bisceglie; Marta Maria Erriquez, 16enne di Venaria Reale; Apollinaire Manfredi, aka “Apo”, 15enne originario del Congo; Tommaso Miglietta, 14enne leccese; Zelda Nobili, 15enne di Trieste.

Nel cast de Il Collegio classe 1958 troveremo anche Alessandro Orlando, 17enne di Torre Annunziata; Mattia Patanè, 16enne di Riposto; Gabriel Rennis, 16enne di Ostia; Samuel Rosica, 14enne pugliese; Priscilla Savoldelli, 15enne di Gandino; Giada Scognamillo, 17 anni; Damiano Severoni, 16enne di Tivoli; Luna Tota, 15enne; Giulia Wnekowicz, 14enne.