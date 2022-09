Si conclude Balthazar 3 su Giallo: stasera martedì 27 settembre andranno in onda gli ultimi due episodi della terza stagione in cui assisteremo a una rivelazione shock che lascerà spiazzato il protagonista. Di seguito le anticipazioni su quello che vedremo stasera.

Si parte con l’episodio 3×07 dal titolo Follia, di cui vi riportiamo la sinossi:

In una piscina ricoperta di palloncini galleggia il corpo di un uomo, scomparso dalla sera prima mentre portava a spasso il suo cane. Il sospettato viene subito identificato: è un clown, che sfida la polizia mandando in onda su internet i video dell’omicidio. Quando Balthazar scopre che il clown ha dato da mangiare alla vittima il proprio cane e che lo fa di nuovo con una coppia trovata torturata e annegata, gli investigatori sono presi dal panico: hanno a che fare con un vero psicopatico il cui piano sfugge loro completamente…

La serata si conclude con l’episodio 3×08, che rappresenta il finale di stagione, intitolato Nozze rosse. Ecco la sinossi:

Janvier riesce a scappare. Inizia subito una corsa contro il tempo per trovare il pericoloso serial killer. Balthazar si chiede se ha ancora diritto alla felicità.

Nel cast di Balthazar 3 troviamo Tomer Sisley nel ruolo del medico legale Raphaël Balthazar; Hélène de Fougerolles interpreta Hélène Bach; Yannig Samot è Jérôme Delgado; Philypa Phoenix è Fatim; Côme Levin è Eddy; Pauline Cheviller è Lise; Leslie Medina è Maya; e Aliocha Itovich nella parte di Antoine Bach.

La quarta stagione di Balthazar è già andata in onda in Italia su Sky Investigation; prossimamente dovrebbe essere trasmessa anche in chiaro sul canale 38. La terza stagione è l’ultima per l’attrice Hélène de Fougerolles che ha deciso di lasciare il cast improvvisamente.

L’appuntamento con Balthazar 3 su Giallo è alle 21:10.

Continua a leggere su optimagazine.com.