Notizia di questo martedì 26 settembre è che DAZN e Eleven Sports sono ora una cosa sola, considerando la completa acquisizione del primo servizio sul secondo. Per gli abbonati proprio di DAZN, la cosa non passerà inosservata, visto che si moltiplicheranno i contenuti sportivi a disposizione, esulando in parte anche dall’onnipresente calcio.

Specifiche sull’accordo

DAZN e Eleven Sports insieme vorrà dire molto, soprattutto a livello internazionale. Grazie all’acquisto di DAZN, i diritti delle principali leghe calcistiche in Portogallo e Belgio sono stati conquistati. La mossa strategica comporta anche la “colonizzazione” di alcuni paesi asiatici come Taiwan ad esempio (oltre che in Giappone dove la specifica offerta era già presente e predominante). Ancora, grazie ad Eleven, un nuovo plus di cui beneficiare sarà Fifa+, il servizio della Fifa per la produzione, la trasmissione e la distribuzione di incontri sportivi live.

Cosa significa per l’Italia

L’ormai colosso dello streaming che ingloba DAZN e Eleven Sports cosa significa ancora per l’Italia? Quali contenuti aggiuntivi saranno a disposizione dei clienti? Proprio grazie all’acquisizione resa nota oggi, sono stati conquistati i diritti televisivi della Serie C, ma anche degli eventi di rugby e del basket europeo fino al 2025. Non solo calcio insomma e per i patiti di altri sport ci sarà un’offerta più composita e ampia. Di sicuro la maggiorazione di contenuti non comporterà per il momento alcun costo aggiuntivo e i nuovi match saranno presto integrati nel pacchetto a disposizione per la visione. A parte la grossa transazione appena avvenuta, si spera che DAZN continui ad investire sulla qualità del servizio. A parte qualche eccezione delle prime giornate del mese di agosto, l’inizio del campionato di calcio di serie A ci manda segnali positivi con una migliore esperienza utente garantita agli abbonati (nella speranza di non ricrederci).

Continua a leggere su optimagazine.com